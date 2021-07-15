Правительство Саксонии планирует открыть представительство в Украине

15.07.2021 00:03

Укринформ

Представитель правительства Саксонии (ФРГ) Оливер Шенк сообщил о планах открыть представительство в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Твиттере заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Представник уряду Саксонії (ФРН) Олівер Шенк @oliverdd повідомив про плани відкрити представництво в Україні.

Регіони Німеччини демонструють зростаючий інтерес до нашої держави, зацікавлені у розвитку економічної взаємодії, міжрегіональних зв'язків і туризму @MFA_Ukraine pic.twitter.com/Yc86IIANeB

— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 14, 2021

«Регионы Германии демонстрируют растущий интерес к нашему государству, заинтересованы в развитии экономического взаимодействия, межрегиональных связей и туризма», – написал он.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 11-12 июля находился с рабочим визитом в Берлине.

По материалам: Укринформ