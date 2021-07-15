На Банковой анонсировали на пятницу брифинг после заседания СНБО

На Банковой анонсировали на пятницу брифинг после заседания СНБО

15.07.2021 12:23

Укринформ

В пятницу, 16 июля, вечером в Офисе Президента состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

"В пятницу, 16 июля, в 18:00 (ориентировочно) состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины", – рассказали в ОП.

Отмечается, что брифинг будет проводиться в пресс-центре Офиса Президента Украины.

Читайте также: Данилов заверяет, что никаких смягчений санкций СНБО нет

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, чтоСовбез 16 июля проведет выездное заседание и рассмотрит санкционные вопросы.

По материалам: Укринформ