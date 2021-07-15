Комитет ВР завтра утром рассмотрит представление о назначении Монастырского

15.07.2021 18:37

Укринформ

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности в пятницу в 9.30 рассмотрит представление Премьер-министра о назначении председателя комитета Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Как передает Укринформ, об этом говорится в повестке дня комитета на 16 июля.

"О представлении Премьер-министра Украины о назначении Монастырского Дениса Анатольевича министром внутренних дел Украины", – говорится в расписании.

Как сообщал Укринформ, Арсен Аваков 13 июля подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.

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Народные депутаты фракции "Слуга народа" вечером того же дня обсудили вопрос об увольнении Авакова на заседании фракции с участием Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

По результатам заседания стало известно, что главным кандидатом на должность руководителя МВД является действующий председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Он сообщил, что согласился с предложением Президента возглавить Министерство внутренних дел.

Парламент уволил министра внутренних дел Авакова в четверг, 15 июля.

По материалам: Укринформ