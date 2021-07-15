ЕС предоставит транш Украине после реформирования судебной системы – Шефчович

15.07.2021 11:21

Укринформ

Второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза будет предоставлен Украине сразу после того, как в стране будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.

Как передает Укринформ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.

«Очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность Президента Зеленского бороться с влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", – добавил Шефчович.

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Кроме того, он подчеркнул, что достижения Украины за последние три десятилетия были очень впечатляющими.

"У вас было много проблем, у вас было вторжение, аннексия вашей территории. Как вы знаете, ЕС всегда был на вашей стороне. Если вы посмотрите на макрофинансовую помощь в размере 16 млрд евро – я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия. …Вы добились значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации", – пояснил Шефчович.

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Как сообщал Укринформ, 14 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", предусматривающий реформу ведомства (№5068).

По материалам: Укринформ