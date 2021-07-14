Зеленский поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Зеленский поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
14.07.2021 11:42
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего коллегу Эммануэля Макрона и французский народ с Днем взятия Бастилии.
Как передает Укринформ, об этом Зеленский написал в Твиттере.
"Поздравляю моего друга Эммануэля Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии!", – написал Зеленский.
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По его словам, идеалы свободы, равенства и братства, защиты прав и свобод человека стали основой современной Европы и являются неотъемлемыми ценностями для всех украинцев.
Президент также выразил уверенность в больших перспективах для двух европейских народов.
Как сообщал Укринформ, 14 июля Франция отмечает главный национальный праздник республики – День взятия Бастилии.
Фото: EPA
По материалам: Укринформ