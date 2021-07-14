Зеленский поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

14.07.2021 11:42

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего коллегу Эммануэля Макрона и французский народ с Днем взятия Бастилии.

Как передает Укринформ, об этом Зеленский написал в Твиттере.

"Поздравляю моего друга Эммануэля Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии!", – написал Зеленский.

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По его словам, идеалы свободы, равенства и братства, защиты прав и свобод человека стали основой современной Европы и являются неотъемлемыми ценностями для всех украинцев.

Президент также выразил уверенность в больших перспективах для двух европейских народов.

Как сообщал Укринформ, 14 июля Франция отмечает главный национальный праздник республики – День взятия Бастилии.

Фото: EPA

По материалам: Укринформ