Президент объявил конкурс на должность руководителя ГУД
Президент объявил конкурс на должность руководителя ГУД
13.07.2021 23:52
Укринформ
Владимир Зеленский подписал распоряжение об объявлении конкурса на занятие должности руководителя Государственного управления делами.
Как передает Укринформ, распоряжение об объявлении конкурса опубликовано на сайте главы государства.
Конкурс объявлен в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины «О государственной службе».
Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
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Как сообщал Укринформ, 29 апреля Зеленский подписал распоряжение «Об объявлении конкурса на занятие должности заместителя руководителя Государственного управления делами».
Фото: president.gov.ua
По материалам: Укринформ