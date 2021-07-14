Перезагрузка ВСП: «Большая семерка» готова предоставить Украине экспертов
Перезагрузка ВСП: «Большая семерка» готова предоставить Украине экспертов
14.07.2021 18:30
Укринформ
Послы стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) приветствуют принятие Верховной Радой закона, который предусматривает перезагрузку Высшего совета правосудия.
Как передает Укринформ, об этом сообщается в Твиттере Британского председательства в группе послов.
"Послы G7 приветствуют принятие закона 5068, который закладывает основы для всесторонней реформы Высшего совета правосудия (ВСП). Послы поздравили правительство Украины, парламентариев и гражданское общество, которые сделали это возможным", – отмечается в сообщении.
Послы подчеркнули готовность членов G7 поддержать перезагрузку ВСУ, в том числе путем направления высококачественных международных экспертов.
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"Мы продолжаем помогать Украине осуществлять судебную реформу, которая улучшает качество правосудия для всех украинцев", – отметили дипломаты.
Как сообщал Укринформ, 14 июля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", предусматривающий реформу ведомства (№5068).
По материалам: Укринформ