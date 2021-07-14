ОП: Решение Верховного Суда по Тупицкому – попытка сорвать судебную реформу

Видео

14.07.2021 18:08

Укринформ

Президент Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Верховного Суда о признании противоправным его указа об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда и непременно воспользуется своим правом на обжалование.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в видеокомментарии, опубликованном на странице Офиса Президента в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"Президент Украины неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Мы считаем, что это решение не в пользу лично господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины", – сказал пресс-секрерарь Президента.

Никифоров отметил, что Зеленский сейчас активно пытается реформировать судебную ветвь власти, подтверждением чего, по его словам, является принятый сегодня во втором чтении законопроект о Высшем совете правосудия, а также принятый ранее с президентскими замечаниями законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

"Это – революционные законопроекты, которые позволят впервые за 10 лет провести основательную и настоящую реформу судебной системы Украины. Ее представители это чувствуют и сопротивляются. Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного Суда Украины, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы Владимира Зеленского и оставить старые схемы", – подчеркнул Никифоров.

Читайте также: Вениславский подал в Госбюро расследований заявление о правонарушениях Тупицкого

В то же время он отметил, что запрос на справедливость и верховенство права является одним из основных в украинском обществе и ключевым требованием западных международных капиталов для инвестиций в украинскую экономику.

"У Президента есть 30 дней на обжалование этого решения, он этим непременно воспользуется. Законы о ВСП и ВККС будут работать, а господина Тупицкого ждут свои суды за его преступления", – добавил пресс-секретарь главы государства.

Офис Президента также опубликовал заявление, в котором отмечается, что решение ВС не является окончательным и будет обжаловано в законном порядке в Большой палате Верховного Суда.

Читайте также: Тупицкий потратил на юридические услуги более 270 тысяч

"Нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе", – заявили в ОП.

В Офисе главы государства подчеркнули, что считают это решение, которое принято в интересах Тупицкого, "подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного Суда".

"Президент Украины использует все конституционные механизмы для того, чтобы защитить процесс реформ в нашем государстве и обеспечить полное функционирование законов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей", – добавили в ОП.

Читайте также: Президент: Перезагрузка судебной системы – это два закона

Как сообщалось, во вторник Кассационный суд в составе Верховного Суда признал незаконным Указ Президента Владимира Зеленского от 27 марта текущего года, которым он отменил указ своего предшественника Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии Укринформу заявил, что на это решение ВС будет подана апелляция.

Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. 26 февраля своим указом Президент продлил отстранение Тупицкого еще на один месяц.

Тупицкий обжаловал в ВС указы о своем отстранении от должности судьи КС.

27 марта Президент отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.

Уволенные судьи обжаловали указ Президента в Верховном Суде.

По материалам: Укринформ