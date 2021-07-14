Депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту о Высшем совете правосудия

Депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту о Высшем совете правосудия

14.07.2021 09:17

Укринформ

Народные депутаты на пленарном заседании в среду, 14 июля, продолжат рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о перезагрузке Высшего совета правосудия.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствует повестка дня заседания, обнародованная на сайте Верховной Рады.

Парламентарии намерены проголосовать за проект закона №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", закончив рассмотрение поправок к нему. Накануне были рассмотрены 546 поправок из 747.

После этого повесткой дня предусмотрено рассмотрение во втором чтении законопроекта №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

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Депутаты также планируют рассмотреть предложения Президента Владимира Зеленского к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи" (№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).

Кроме этого, повестка дня пленарного заседания предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроектов №5660 "О принудительном исполнении решений" и №5002 "О внесении изменений в Закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле".

По материалам: Укринформ