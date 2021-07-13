Зеленский говорит, что РФ постоянно ищет «наездов» на русский язык

Зеленский говорит, что РФ постоянно ищет «наездов» на русский язык

13.07.2021 13:14

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что никогда не будет довольных в решении языкового вопроса в Украине.

Как передает Укринформ, это он отметил в интервью журналистам после выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Гуманитарная политика».

"Все, чтобы поддержать наш язык, я считаю сделано. Есть какие-то вещи несправедливые с точки зрения международного сообщества, с точки зрения Венецианской комиссии, некоторых стран относительно закона о языке. Такого, чтобы все были довольны, никогда не будет", — сказал он.

По мнению Зеленского, вопрос языка является чувствительным в украинском обществе и его не просто поднимают.

"Россия постоянно ищет момент, что наехали на русский язык, как бы это подсветить и об этом сказать", – подчеркнул он.

Также Президент отметил, что русский язык не является собственностью России.

Высказываясь о введении языковых квот на украинских телеканалах, Зеленский отметил, что на момент принятия закона в 2019 году "не совсем поддерживал такой подход".

"Я говорил, что этот вопрос должен изучаться. Чтобы генерировать качественный украиноязычный контент, мы должны вкладывать в это деньги. Надо с тех, кто делает украиноязычный контент, пять лет не брать налоги. И вы увидите, каким это станет толчком", – сказал президент.

Кроме того, он считает, что некоторые нормы закона о языке выписаны противоречиво.

"Помните, сколько было злоупотреблений по поводу, если я буду говорить на улице на русском языке, то меня будут штрафовать? Это неправда, но некоторые нормы так выписаны, что это дает возможность действительно об этом говорить. Тебя не штрафуют, если ты разговариваешь, но дает возможность… Я считаю, что некоторые вещи должны быть абсолютно четкими, понятными", – сказал Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его статьи вводятся в действие поэтапно. Подавляющее большинство его норм вступили в силу 16 июля 2019 года.

16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно этой статье, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

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Требование касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружках и секциях), медицинском обслуживании, предоставлении социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т. д.

Закон о языке оспаривается в Конституционном суде. 21 июня 2019 года в КСУ поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона.

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7 июля 2020 года Большая палата КСУ начала рассмотрение дела о конституционности закона о языке.

Один из авторов представления, народный депутат 7-8-го созывов от «Оппозиционного блока» Александр Долженков на заседании заявил, что закон был принят с нарушением процедуры, а также якобы дискриминирует нацменьшинства.

По материалам: Укринформ