Рада приняла закон о перезапуске ВККС с предложениями Президента

13.07.2021 11:57

Укринформ

Верховная Рада приняла в целом с предложениями Президента закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (3711-д).

Решение поддержали 305 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.

«Президентом Украины были внесены соответствующие предложения, главное из которых – это уточнение порядка принятия решения конкурсной комиссией с участием международных экспертов в случае, если комиссия принимает это решение большинством голосов, то есть 4 из 6. Президентом Украины исключен соответствующий абзац 20 из текста закона, который вносил соответствующую неопределенность. Поэтому позиция Президента принципиальна относительно соблюдения рекомендаций именно Венецианской комиссии относительно порядка принятия решения конкурсной комиссией, которая будет помогать избирать будущий состав ВККС, и определяет, что в окончательном тексте закона решение принимается четырьмя голосами из шести в случае, если за это решение проголосовали по меньшей мере два представителя от международных организаций», – сказал председатель Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, представляя предложения.

По словам Костина, другие предложения Президента касаются того, что в случае избрания состава ВККС не в полном объеме, а законом предусмотрено минимум 11 ее членов, то в этом составе должно быть шесть судей согласно рекомендациям Венецианской комиссии, которые касаются участия судебной власти в органах судейского управления.

«Остальные предложения технические. Относительно того, что соответствующие процедурные решения, которые по закону должен принимать председатель Высшего совета правосудия, может также принимать лицо, исполняющее его обязанности. Сейчас у нас нет председателя ВСП, только лицо, исполняющее обязанности. Для того, чтобы не тормозить процесс, Президент предложил соответствующие технические изменения», – отметил Костин.

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Как сообщал Укринформ, 8 июля Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины». В своих предложениях Президент указывает, что закон содержит положения, которые не согласуются между собой.

Парламент принял закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№3711-Д) 29 июня. 2 июля ВР разблокировала подписание документа, отклонив два постановления о его отмене. 5 июля Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующий законодательный акт и направил его на подпись Президенту.

Документом предусмотрено, что первый состав конкурсной комиссии по отбору членов ВККС начинает работу при условии назначения по меньшей мере четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями.

Решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями.

В случае одинакового количества голосов «за» и «против», голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями, являются решающими.

По материалам: Укринформ