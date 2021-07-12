Отвод войск РФ от украинской границы фактически не произошел – Зеленский

Отвод войск РФ от украинской границы фактически не произошел – Зеленский

12.07.2021 20:51

Укринформ

Отвод Российской Федерацией своих войск от украинско-российской границы был условным и фактически не произошел.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа.

"Запуск "Nord Stream 2" несет, мы считаем, потенциальную угрозу безопасности в регионе. Лишним свидетельством этого является концентрация сегодня российских войск на нашей государственной границе. Эта концентрация остается высокой, потому что отвод войск России был недавно, был достаточно условным, фактически таким, что не произошел вообще", – отметил глава государства.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 11-12 июля находится с рабочим визитом в Берлине.

По материалам: Укринформ