На Банковой рассказали о подготовке визита Зеленского в Штаты

10.07.2021 11:55

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты Америки планирует обсудить с руководством США широкий спектр двусторонних отношений.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сказал в интервью Телеграфу, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что встреча президентов США и Украины якобы отменена, сообщает Укринформ.

«Это спекуляции. Не было никаких отмен. А вот что было – это телефонные разговоры президента Байдена и президента Зеленского. Не так много лидеров уже имели возможность дважды поговорить с президентом Байденом. Визит состоится. Мы его готовим с повышенной ответственностью », – сказал Жовква.

По его словам, во время этого визита украинская сторона планирует обсудить широкий спектр двусторонних отношений. Пойдет речь и о безопасности и обороне, и о ситуации в Донецкой и Луганской областях, части которых временно оккупированы Россией. «Идет коммуникация в этом на соответствующих уровнях – руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак постоянно общается с официальными представителями американской стороны. Будет также идти речь об экономическом сотрудничестве, о новых экономических проектах, повышении товарооборота, который до пандемии составлял до 4 млрд долл. США ежегодно и имеет все шансы быть увеличен», – добавил заместитель руководителя.

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Ранее некоторые СМИ и социальные сети распространили информацию о том, что визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки в июле отменен якобы из-за смены руководства "Нафтогаза".

По материалам: Укринформ