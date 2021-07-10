Законопроект о переходном периоде в ОРДЛО направили в Венецианскую комиссию – Резников

Законопроект о переходном периоде в ОРДЛО направили в Венецианскую комиссию – Резников

09.07.2021 23:14

Укринформ

Законопроект о переходном периоде на временно оккупированных территориях направлен в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианская комиссия) для получения экспертного заключения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

2 июня 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Согласно документу, правительство в течение двух месяцев должно подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия (юстиции) переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

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4 июня 2021 вицепремьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников направил правительственный проект Закона Украины «Об основах государственной политики переходного периода» Венецианской комиссии для получения экспертного заключения.

«В среду, 7 июля, комиссия получила наш запрос, о чем и сообщила на своем сайте. Ожидается, что эксперты подготовят проект решения, который будет утвержден на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021 года. Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые имеют целью обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации», — отметил Резников.

Законопроект предлагает распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных территорий и их жителей.

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Кроме этого законопроект предлагает: ввести элементы переходной юстиции; определить основы восстановления правосудия на деокупированных территориях; установить институт конвалидации сделок; создать предпосылки для формирования кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деокупированных территориях; определить особенности монетарной политики во время переходного периода.

Также законопроект предусматривает потерю силы ряда законов и постановлений, касающихся статуса временно оккупированных территорий, а также по Автономной Республике Крым накануне обретения независимости Украины и в первые годы после этого, которые уже реализованы.

Кроме того, законопроект предлагает определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства.

"Это как новые, так и усовершенствованные сроки: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, временная оккупация, деоккупация, деокупированные территории, реинтеграция временно оккупированных (деокупированных) территорий и их жителей, прочный мир и др. Кроме этого, предлагается принципиально новое определение государства-агрессора, государства-оккупанта, и этот статус на уровне закона закрепляется за Российской Федерацией", — отметили в Минреинтеграции.

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Как сообщал Укринформ, 7 июня Резников сообщил комиссии НАТО о ситуацию с безопасностью на востоке Украины и вблизи оккупированного Крыма.

По материалам: Укринформ