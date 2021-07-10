%” />

Вениславский объяснил, почему Президент ветировал закон о возобновлении работы ВККС

10.07.2021 17:12

Укринформ

При голосовании за законопроект о судебной реформе по возобновлению работы ВККС народные депутаты приняли частично конкурирующие между собой правки. Поэтому Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый закон.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал представитель Президента Украины в Конституционном суде Украины (КСУ), народный депутат Украины Федор Вениславский, передает Укринформ.

Речь идет о законе №3711-д "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей"и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

Президент вернул документ в Верховную Раду с рядом предложений, которые, как отметил, Вениславский, "абсолютно обоснованы" и направлены на улучшение содержания текста принятого закона, поскольку "было проголосовано технически две правки, которые конфликтовали между собой, и по-разному определяли порядок голосования конкурсной комиссии".

"В одном варианте, который был именно компромиссным, и устраивал и международных партнеров и нашел поддержку в зале, было предусмотрено, что решение принимается большинством. Большинство – это четыре человека, из которых по крайней мере два должны быть международными экспертами. А вторая правка, которая также была проголосована, предусматривала, что решение принимается большинством, при условии, что в этом большинстве есть двое представителей международных экспертных организаций, и два представителя совета судей ", – пояснил Вениславский.

Читайте также: Комитет Рады поддержал предложения Президента к закону о ВККС – депутат

По его словам, второй вариант мог быть предметом злоупотреблений, поскольку представители Совета судей могли бы заблокировать любое решение.

"В финальном варианте останется правка, при которой решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов ВККС, при условии, что в этом большинстве есть минимум два представителя международных организаций", – отметил Вениславский.

Он добавил, что одновременное принятие этих двух поправок, которые противоречат друг другу, – не единственная причина, по которой Президент ветировал документ. Не менее важным является обеспечение пропорционального представительства судей в составе ВККС.

Среди других предложений Президента Вениславский выделил предоставление исполняющему обязанности председателя Высшего совета правосудия расширенных полномочий в случае отсутствия председателя, а также обеспечение полноценной деятельности международных экспертов в составе конкурсной комиссии.

Как сообщал Укринформ, 5 июля Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о перезагрузке Высшей квалификационной комиссии судей Украины и направил его на подпись Президенту.

Ранее спикер не исключал, что Президент может ветировать соответствующий закон из-за коллизии правок. По его словам, две проголосованные правки в закон противоречат друг другу. В частности, одна предусматривает увеличение роли международных экспертов, а вторая – уменьшение. Спикер также отмечал, что в случае, если Президент ветирует законодательный акт, Верховная Рада на следующей пленарной неделе (с 12 до 16 июля) сможет его рассмотреть и устранить противоречия.

Парламент принял соответствующий законодательный акт 29 июня.

По материалам: Укринформ