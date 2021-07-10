Состав Высшего совета правосудия проверят на профессиональные качества – Вениславский

10.07.2021 14:58

Укринформ

Чтобы остаться в системе, действующие члены Высшего совета правосудия (ВСП), перезапуск которого является одной из главных составляющих судебной реформы, должны пройти проверку на морально-этические и профессиональные качества.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Украины (КСУ), народный депутат Украины Федор Вениславский, передает Укринформ.

"Сейчас в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект № 5068, которым определяется новый порядок назначения на должности членов Высшего совета правосудия и деятельность дисциплинарных инспекторов. Документ уже получил одобрение профильного комитета Верховной Рады по правовой политике", – рассказал он.

Вениславский сообщил, что по законопроекту, нынешние члены ВСП должны пройти проверку этического совета. А те, кто пройдет ее, должны будут назначить членов Высшей квалификационной комиссии судей.

"В нем (законопроекте – ред.) предусмотрено, что этический совет должен оценить морально-этические и профессиональные качества и кандидатов на вакантные должности членов Высшего совета правосудия, и действующих членов ВСП. На это законом отводится три месяца", – сказал парламентарий.

Вениславский отметил, что деятельность ВСП является главной в судебной реформе, поскольку именно ВСП может привлечь к ответственности недобросовестных судей.

"Судьи, которые выносят очевидно неправосудные, "заказные" решения, должны быть очень быстро привлечены к ответственности, вплоть до запрета осуществлять правосудие и исключении из состава судей. И тогда это будет очень мощным сдерживающим фактором для других судей", – отметил он.

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Представитель Президента в КСУ предполагает, что перезагрузить украинскую судебную систему и возобновить доверие к ней удастся уже к концу 2022 года. Для этого, по его словам, прежде всего нужно принять законопроекты о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия.

"Думаю, что, когда мы примем вот эти два закона плюс изменим процессуальное законодательство, когда все эти законы заработают в течение года – до конца следующего года, я думаю, мы должны увидеть уже положительные тенденции доверия к судебной власти", – резюмировал Вениславский .

Как сообщал Укринформ, западные партнеры Украины – США и ЕС – приветствуют принятие закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, предусматривающего решающую роль международных экспертов в формировании.

По материалам: Укринформ