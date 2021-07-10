Семенченко объявили подозрение в хранении оружия – адвокат

10.07.2021 00:37

Укринформ

Бывшему народному депутату Семену Семенченко объявили о подозрении в приобретении, хранении огнестрельного оружия.

Об этом в комментарии Украинской Правде сообщил его адвокат Владислав Добош, передает Укринформ.

Поэтому к делу о создании незаконного вооруженного формирования и организации совершения террористического акта добавилось еще одно – приобретение и хранение оружия (ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

Адвокат Семенченко отметил, что подозрение было ожидаемо, однако удивление вызывает время его вручения. Ведь существование незаконного вооруженного формирования должно предусматривать наличие оружия у его членов.

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Добош подчеркнул, что подозрение основывается на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.

В тексте подозрения говорится, что в апреле 2020 Семенченко отдал указание бывшему участнику АТО Вадиму Боровику перевезти оружие в тренировочной базы так называемого незаконного военного формирования в селе Сувид. Для этого Семенченко вроде дал Боровику средства. По подозрению указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие поскольку находился в подчинение Семенченко. Весь ход операции "был под личным контролем" последнего.

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СБУ 24 марта заявила, что разоблачила и пресекла деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, деятельность которой была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Организаторами деятельности "ЧВК" СБУ называет экс-депутата Семена Семенченко и известного как "внештатный агент НАБУ" Евгения Шевченко.

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Кроме того, по данным СБУ, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами контрабандной схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии якобы продавали государственным предприятиям по завышенным ценам.

В рамках расследования было проведено более 80 обысков и изъято большое количество оружия.

По материалам: Укринформ