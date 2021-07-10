Реформы, визит Зеленского в США и Nord Stream 2: Ермак провел телефонный разговор с Нуланд
Реформы, визит Зеленского в США и Nord Stream 2: Ермак провел телефонный разговор с Нуланд
10.07.2021 16:02
Укринформ
В продолжение регулярного диалога с американской стороной руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт главы государства.
Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.
Ермак и Нуланд обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли. Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности относительно последствий реализации проекта «Северный поток – 2».
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Руководитель Офиса Президента уделил особое внимание ситуации с безопасностью на Востоке и вдоль границ нашей страны и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений «Запад-2021».
Заместитель Государственного секретаря Виктория Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом агрессии России.
По материалам: Укринформ