Попробую их не повторять: Никифоров прокомментировал «проколы» своей предшественницы

09.07.2021 19:56

Укринформ

Вновь назначенный пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров говорит, что как журналист не сотрудничал со своей предшественницей Юлией Мендель и не имеет к ней никаких замечаний.

Об этом он сказал на своем первом после назначения брифинге в пятницу вечером, сообщает корреспондент Укринформа.

"Лично я как журналист не сталкивался, не сотрудничал с госпожой Юлией (экс-пресс-секретарем Президента Юлией Мендель – ред.). У меня к ней никаких замечаний нет. То, что у нее возможно были какие-то публичные – не будем называть их скандалами, – я попробую их не повторять", – отметил Никифоров.

В то же время, отвечая на вопрос, заказал ли он в предпродаже анонсированную Мендель книгу "Каждый из нас Президент", Никифоров сказал, что не заказал и не будет читать ее из-за нехватки времени на новой должности.

"Я думаю, я не буду читать. У меня сейчас немного мало времени в связи с тем, что мне надо понять огромный объем информации. Поэтому на книгу госпожи Юлии сейчас точно времени не будет", – сказал он.

Пресс-секретарь также считает, что Офису Президента не придется выходить к журналистам с определенными комментариями после появления книги Мендель в продаже.

"Как раз сегодня видел интервью Юлии Мендель одному из телеканалов, где она призналась, что скандалов в книге ожидать не стоит, поскольку она уважает свои определенные обязательства перед людьми, с которыми работала, и каких-то скандалов, серьезных инсайдов там не будет. Поэтому я считаю, что нам ничего комментировать не придется", – отметил Никифоров.

Читайте также: Никифоров обещает регулярные брифинги на Банковой

Как сообщал Укринформ, Никифоров назначен на должность пресс-секретаря Президента Украины 9 июля. Ранее он работал ведущим новостей на телеканале «Украина 24», на канале Euronews.

Юлия Мендель была пресс-секретарем Президента с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно о том, что она написала заявление об увольнении с этой должности. Указ о ее увольнении Президент подписал 9 июля.

По материалам: Укринформ