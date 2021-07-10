Жовква: Еще есть все шансы остановить Nord Stream 2

10.07.2021 12:34

Укринформ

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква считает, что "Северный поток-2" все еще имеет шансы быть остановленным, и Украина и в дальнейшем будет вести переговоры со своими западными партнерами.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в интервью Телеграфу, отвечая на вопрос, планирует ли Украина обсуждать компенсации по "Северному потоку-2".

"Мы не говорим о компенсации, мы не торгуем национальными интересами Украины, мы не торгуем нашей энергетической безопасностью. "Северный поток-2" все еще имеет шансы быть остановленным. Спекуляции на тему, что он уже почти готов – преувеличены. Он может быть остановлен на любом этапе. Так, как он был приостановлен еще в 2019 году ", – отметил Жовква.

По его словам, Украина будет настаивать на разговоре со своими партнерами, "Северный поток-2" – это угроза не только нашей стране, не только странам Восточной Европы, а это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа и получить инструмент шантажа , каким станет этот проект. "Он довольно мало имеет общего с экономикой, зато содержит важную геополитическую составляющую", – сказал Жовква.

Чиновник отметил, что этот вопрос также безусловно будут продолжать обсуждать и с президентом США.

Отвечая на вопрос, насколько реализация проекта "Северный поток-2" может стать рычагом для шантажа Украины по Донбассу со стороны России, Жовква подчеркнул, что эти вопросы бесспорно связаны, потому что за ними "стоит одна страна – страна, которая осуществляет агрессию на Донбассе, которая вкладывает все усилия в строительство "Северного потока", которая проявляет свои агрессивные действия и в других частях мира ". Он не исключил, что вслед за этим проектом могут появиться и некоторые другие со стороны РФ.

"Надо воспринимать это серьезно, так как не исключено, что за этим проектом последуют новые проекты. Не исключено, что, например, вопросами концентрации войск вокруг Украины в апреле могут последовать новые концентрации осенью. Мы, находясь в этом регионе мира, понимаем это , потому что противостоим этому. Это видят наши партнеры, граничащие с нами, и другие партнеры в Центральной и Восточной Европе. Это, к сожалению, видят не все наши партнеры в Западной Европе, но нам остается еще интенсивнее их убеждать", – сказал заместитель руководителя ОП.

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Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящей встречи с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель намерена обсудить угрозу безопасности Украины и всей Европы из-за строительства газопровода «Северный поток – 2» и настаивать на приоритетности вопросов безопасности над экономической целесообразностью.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин на конференции «Украина 30. Международная политика» заявил, что украинская сторона в ходе переговоров с Германией и США по обеспечению энергетической безопасности нашей страны в случае достройки «Северного потока-2» будет настаивать на соблюдении Газпромом энергетического законодательства ЕС.

Газопровод "Северный поток-2" рассчитан на поставку 55 млрд кубометров газа ежегодно из РФ в Германию, его протяженность 1234 км. В декабре 2019 года в связи с санкциями США из проекта вышел ряд западных компаний, в частности прекратило работы судно-трубоукладчик, что исключило возможность вовремя достроить газопровод. С тех пор российская сторона пытается завершить проект самостоятельно.

Против завершения проекта выступают Украина, Польша, страны Балтии и др. Против него также постоянно выступает Европарламент.

По материалам: Укринформ