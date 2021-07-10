Германия поможет Украине с реформами, но в НАТО её пока что не видит

Германия поможет Украине с реформами, но в НАТО её пока что не видит

09.07.2021 23:25

Укринформ

Германия не видит в краткосрочной перспективе возможности приобретения Украиной членства в НАТО, но помогает украинской армии проводить необходимые для этого реформы.

Об этом заявил руководитель департамента политики в Министерстве обороны ФРГ Детлеф Вехтер во время дискуссии, организованной Немецким атлантическим обществом, сообщает Укринформ.

«Мы работаем с украинскими друзьями, партнерами, чтобы воплотить необходимые реформы, создать условия для того, чтобы вообще приблизиться к Плану, этой Карте (ПДЧ – ред.). К этому относится оборонная реформа, в проведении которой помогает Германия, НАТО… Но пока мы не видим, что вопрос ПДЧ, процесса, когда страны-кандидаты готовятся к членству (это может длиться очень долго – 10-12 лет) стоит сейчас на повестке дня», — сказал Вехтер.

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Он подчеркнул, что не хотел бы называть какие-то сроки, касающиеся вступления Украины в Североатлантический альянс. При этом представитель МО повторил позицию федерального правительства, которое «постоянно повторяет, что сейчас нет оснований для этого, поэтому не дает ложные, слишком большие обещания». В то же время Вехтер подчеркнул, что "ФРГ остается на принципиальном обещании перспективы членства в альянсе для Украины и Грузии с 2008 года".

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Напомним: в 2008 году именно Германия «затормозила» процесс предоставления Украине перспективы членства в НАТО. В последнее время Киев настойчиво призывает партнеров по альянсу и Германию в частности, предоставить ей исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции страны с НАТО.

По материалам: Укринформ