Данилов утверждает, что санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме

Данилов утверждает, что санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме

10.07.2021 16:34

Укринформ

Введенные санкции в отношении Виктора Медведчука действуют в полном объеме.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов написал в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

«Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов, или то, что «санкции не работают» – сознательная и целенаправленная дезинформация общества, которая не соответствует действительности", – заверил Данилов.

По его словам, не соответствует действительности и распространеная отдельными медиа информация о якобы покупке принадлежащей Медведчуку сети автозаправочных станций одной из коммерческих структур.

"Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в подковерном режиме, как к этому привыкли "создатели" коррупционно-олигархической системы", – добавил секретарь СНБО.

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Он посоветовал отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, не пытаться "порешать" привычным им способом вопрос снятия санкций или их ослабление. "Кроме того, как и попытки избежать уплаты налогов, приводят "украинских" бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем – через оффшорные компании, так и попытки избежать санкций – явления одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции", – отметил Данилов.

Как сообщал Укринформ 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, среди которых Виктор Медведчук, Оксана Марченко, Наталья Лавренюк и др.

Этим решением предусмотрено применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Медведчука, в частности блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых.

По материалам: Укринформ