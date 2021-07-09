Политика

Зеленский и Меркель встретятся в Берлине за ужином

Photo of Admin Admin Send an email 57 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Зеленский и Меркель встретятся в Берлине за ужином

Зеленский и Меркель встретятся в Берлине за ужином

09.07.2021 15:11

Укринформ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент Украины Владимир Зеленским проведут 12 июля встречу за ужином.

Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге 9 июля, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Федеральный канцлер Ангела Меркель встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля 2021 года в 19:00 за совместным ужином», – заявил пресс-секретарь (20.00 по киевскому времени – ред).

Темами обсуждения, по его словам, будут двусторонние отношения и реализация Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс реформ в Украине, экономические вопросы, а также отношения с Россией. Среди тем дискуссии также вопрос вокруг строительства «Северного потока-2».

Ожидаются заявления обоих лидеров для прессы.

Утром в этот же день Зеленский встретится с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Читайте также: Зеленский: Мы не разделять вопросы Nord Stream 2 и безопасности

Как сообщалось, 12 июля Президент Украины Владимир Зеленский осуществит однодневный визит в Берлин.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 57 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В ряде областей Украины 9-12 июля ожидается наивысший уровень пожарной опасности

1 час ago

Футбол: “Ворскла” арендовала защитника “Шахтера”

2 часа ago

В июне СБУ «отбила» более 70 кибератак на украинские органы власти

2 часа ago

Беларусь зачищают “от радикально настроенных лиц”

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button