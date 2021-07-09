При СНБО создали группу по вопросам защиты информационного пространства

09.07.2021 22:27

Укринформ

При Совете национальной безопасности и обороны Украины создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства, которая сегодня провела свое учредительное заседание.

Как передает Укринформ, об этом сообщает СНБО.

"Общество в целом, государственный и общественный сектор ІТ-сферы, в частности, хорошо ощущают на себе последствия продолжающейся агрессии РФ, которая носит гибридный характер, проникая в информационное и киберпространство, нанося вред критической инфраструктуре государства и частному бизнесу", — говорится в сообщении.

21 мая 2021 года Указом Президента Украины № 203 было введено в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В частности, этим решением определены ограничения доступа пользователям сети Интернет к ряду веб-ресурсов, в том числе к страницам в социальных сетях и мессенджерах, в которых распространялись фейки и дезинформация.

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Указанное решение СНБО Украины вызвало реакцию телекоммуникационного рынка.

"Вопрос, каким образом технически это можно сделать без оборудования, которое имеют далеко не все провайдеры, живо обсуждался игроками телекоммуникационного рынка на форуме «Дни электронных коммуникаций» еще в мае этого года. К тому же отсутствие четкой нормативной базы по ограничению доступа в интернет и соответствующего контента с технической точки зрения создает правовую коллизию прозрачности применения ограничительных мер. Поэтому по итогам форума прозвучало предложение обратиться к регулятору и СНБО Украины для обсуждения проблемных вопросов", – отмечают в СНБО.

В июне профильные бизнес-ассоциации Телас, ИнАУ, УСПП обратились в Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины с просьбой рассмотреть технические механизмы взаимодействия. Во время обсуждения и дискуссии стало понятно, что нужно решать не только технические вопросы. Поэтому после встречи 1 июля участники предложили создать площадку для обмена мнениями и выработки конкретных решений по защите информационного пространства государства. Такой площадкой стала вновь созданная рабочая группа при СНБО Украины.

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В её состав (более 30 участников) вошли все ведущие отечественные операторы электронных коммуникаций, интернет-провайдеры, профильные общественные организации: Интернет-ассоциация Украины, Украинская ассоциация операторов связи «Телас», Украинский союз промышленников и предпринимателей, ООО «ДАБЛ Ю НЕТ ЮКРЕЙН», ЗАО «ПФ Украины», ЗАО «ДАТАГРУПП», ООО «Воля-Кабель », АО «Укртелеком», АО «Киевстар», ООО «Лайфселл» и другие. Со стороны государства в рабочей группе приняли участие представители Аппарата СНБО, Службы безопасности, НКРСИ, Госспецсвязи, Гостелерадио, Министерство культуры и информационной политики и Министерства цифровой трансформации.

"С самого начала заседания рабочей группы все участники признали идею создания реестра запрещенных ресурсов устаревшей и неоправданной. Мировой опыт свидетельствует о необходимости введения более современных подходов, которые не позволят пользоваться инструментом «черных списков» нецелевым образом. Хотя звучали и совершенно неприемлемые предложения использования интернета только по «белым спискам», – заметили в СНБО.

Основной фокус участники решили перенести на выработку механизмов и алгоритмов действий для операторов телекоммуникаций по исполнению закона о санкциях и защите отечественного информационного пространства. Таким образом должны быть созданы прозрачные правила игры для всех участников рынка, а государство обеспечит интересы граждан по противодействию информационным угрозам.

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Участники предложили сделать это в рамках небольшой подгруппы технических специалистов, которые должны разработать предложения к проекту документа с описанием механизмов ограничения доступа к запрещенным информационным ресурсам, для дальнейшего изучения и согласования всеми участниками рабочей группы

"Разработки рабочей группы будут использованы для внесения соответствующих нормативных изменений. При этом будет учтен опыт демократических стран мира, где существуют и реализованы такие механизмы, которые не ограничивают права и свободы граждан, однако обеспечивают высокий уровень защиты от гибридных угроз", — подчеркнули в СНБО.

Как сообщал Укринформ, в июне специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ пресекли и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

По материалам: Укринформ