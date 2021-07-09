Правительство предлагает СНБО ввести санкции против 52 граждан Беларуси

08.07.2021 22:37

Укринформ

Правительство предлагает Совету национальной безопасности и обороны применить санкции против 52 граждан Республики Беларусь, в том числе против старшего сына Александра Лукашенко Виктора.

Как передает Укринформ, об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров № 749-р "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Беларусь".

"В связи с решениями Совета ЕС 2020/1388 от 2 октября 2020 г. и 2020/1650 от 6 ноября 2020 г. о введении ограничительных мер к физическим лицам, причастным к фальсификациям результатов президентских выборов в Республике Беларусь, а также к лицам, причастным, в частности, к нарушениям Всеобщей декларации прав человека, запугиваниям, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержаниям, в том числе граждан Украины, с целью защиты национальных интересов Украины в соответствии с частью первой статьи 5 Закона Украины "О санкциях" одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Беларусь по перечню согласно приложению", – говорится в документе.

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В распоряжении отмечается, что министерства экономики, финансов, юстиции, МИД, Госпогранслужба, Государственная миграционная служба совместно с СБУ, Нацбанком и другими государственными органами должны обеспечить выполнение решения СНБО о применении санкций, проведение мониторинга состояния его выполнения и эффективности.

Кроме того, Министерству иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Беларусь необходимо проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США, Канады, Великобритании и других государств о введении ограничительных мер.

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Как сообщал Укринформ, в начале июля к новому пакету санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси, предусматривающему расширение санкционного списка и применение экономических секторальных санкций, присоединились шесть европейских стран.

По материалам: Укринформ