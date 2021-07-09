На следующей неделе планируются два внеочередных заседания Рады – Корниенко

09.07.2021 03:52

Укринформ

На следующей неделе Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания – во вторник и четверг. Их может созвать президент Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Укринформ.

«На следующей неделе планируются два заседания – во вторник (13 июля – ред.) и четверг (15 июля – ред.). Скорее всего, их будут просить созвать Президент Украины. Заседание во вторник будет посвящено принятию закона о реформе «Укроборонпрома» и другим законопроектам, в частности будет рассматривается возможность рассмотрения законопроекта об обращении медицинского каннабиса в первом чтении, об «Укроборонпроме» – во втором чтении», — отметил Корниенко.

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По его словам, во время внеочередных заседаний также рассмотрят изменения в бюджете, связанные с программой «Большая реставрация», выделением средств на зарплату в центре «Охматдет».

«Относительно заседания в четверг, речь больше будет идти об экологических законах. Там целый пакет, около восьми законов. Они посвящены различным регулированиям в экологической сфере, присоединению Украины к такой экологической инициативы как «Изумрудная сеть», усилению различных моментов в лесной отрасли, — то есть экологические законы. Также законы о цифровизации, реформе цифровой трансформации. Тоже, скорее всего, будут рассматриваться на внеочередном заседании «закон о paperless», который нужно до 24 августа принять, законопроект о «Дія Сити» во втором чтении, законопроект о виртуальных активах», — заявил Корниенко.

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Также Корниенко ожидает, что сам пленарная неделя будет очень насыщенной.

"Там будут (законопроекты – ред.) о завершении судебной реформы, по крайней мере этого этапа, законопроекты о Высшем совете правосудия, законопроект о реформе корпоративного управления, законопроекты о преодолении вето Президента по вопросам судебной реформы – законопроект 3711 (О перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей – ред.). Сегодня президент вето наложил, мы планируем его преодолеть во вторник. Это преодоление вето по законопроекту о старостах и некоторые законопроекты, связанных с образованием», — отметил Корниенко.

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Напомним: Верховная Рада 29 июня поддержала во втором чтении законопроект 3711-д о внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законах Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Перед тем парламент рассмотрел более сотни поправок. Те из них, которые не получили поддержки профильного комитета по правовой политике, были отклонены, за исключением правки, которая придает решающее право голоса при формировании комиссии по отбору членов ВККС международным экспертам. Правки, поддержанные комитетом, были одобрены.

По материалам: Укринформ