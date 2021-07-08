Украина инициировала в ООН заседание по вопросам противодействия дезинформации

07.07.2021 21:52

Укринформ

Украина инициировала в ООН заседание высокого уровня по вопросам противодействия дезинформации.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство иностранных дел.

7 июля Украина вместе с ЕС, США, Литвой, Коста-Рикой, Республикой Корея и Ганой, а также при участии Департамента глобальных коммуникаций Секретариата ООН провели в штаб-квартире ООН онлайн-мероприятие высокого уровня на тему "Проверка фактов как глобальная практика по противодействию дезинформации и неправдивым сведениям". Украина инициировала это мероприятие в рамках продвижения в ООН темы противодействия распространению дезинформации и недостоверной информации как одной из крупнейших глобальных угроз человечеству.

"Украина имеет уникальный опыт в выявлении, анализе и опровержении дезинформации, приобретенный в рамках борьбы с гибридной агрессией со стороны России. Этот опыт Украина активно распространяет и предлагает партнерам в ООН в рамках дискуссии о развитии совместных глобальных подходов по противодействию угрозам в информационной сфере", – говорится в сообщении.

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Как отметила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на открытии мероприятия, пандемия COVID-19 заставила ООН и государства-члены активизировать усилия по борьбе с дезинформацией, однако деструктивное влияние последней значительно шире.

"Дезинформация подпитывает конфликты, подрывает национальную безопасность, функционирование демократических институтов и процессов, уважение прав человека, экономическое развитие и защита окружающей среды. Именно поэтому для Украины является приоритетным вопросом как налаживание партнерства в целях борьбы с дезинформацией на международном уровне, так и совершенствование своей деятельности и укрепление своих институциональных возможностей на национальном уровне, в частности, посредством создания двух совершенно новых учреждений – Центра противодействия дезинформации и Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности", – отмечают в МИД.

Такой подход поддержал заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Пранцкявичус, который напомнил о деструктивной деятельности РФ в информационной сфере, направленной как против Украины, так и против других стран.

И.о. руководителя Департамента ООН по глобальным коммуникациям Махер Нассер поблагодарил государства-членов ООН за активное привлечение к информационной кампании ООН Verified, которая пропагандирует ответственный подход к распространению информации в социальных сетях, прежде всего о пандемии COVID-19 и процессе вакцинации. Сегодняшнее мероприятие является важным вкладом в достижение целей по повышению информационной и медийной грамотности.

В ходе заседания у представителей государств-членов ООН была возможность обсудить с руководителем отдела по борьбе с недостоверной информацией компании Facebook современные тренды в противодействии распространению дезинформации и недостоверной информации с использованием онлайн-платформ. Как отметил представитель США, обеспокоенность в этой связи вызывает деятельность как государств, так и негосударственных актеров.

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Другим важным элементом мероприятия стало представление лучших практик проверки фактов и источников информации от представителей Европейской службы внешней деятельности и профильных экспертных организаций из Украины, Литвы и Республики Корея.

Украинская инициатива стала важным содержательным элементом подготовки ООН к Глобальной неделе медийной и информационной грамотности, которая впервые будет отмечаться на уровне ООН в октябре этого года.

Резолюция ГА ООН о праздновании такого недели была принята в марте этого года и по инициативе Украины в ее текст были включены положения, которые четко указывают на необходимость направления национальной политики, планов действий и стратегий по повышению медийной и информационной грамотности на улучшение осведомленности, способности к предупреждению, а также устойчивости к дезинформации и недостоверной информации.

Как сообщал Укринформ, 7 июля министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши Дмитрий Кулеба, Габриэлюс Ландсбергис и Збигнев Рау приняли План совместных действий по противодействию дезинформации.

По материалам: Укринформ