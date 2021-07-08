В Офисе Президента обсудили с делегацией ПАСЕ ход реформ в Украине

В Офисе Президента обсудили с делегацией ПАСЕ ход реформ в Украине

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08.07.2021 01:17

Укринформ

Заместитель руководителя ОП Андрей Сибига обсудил с содокладчиками мониторингового комитета ПАСЕ Алфредом Хеером (Швейцария) и Биргиром Тораринссоном (Исландия) ход реформ в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.

Представители ПАСЕ поделились своим видением дальнейших шагов в реформировании в соответствии со стандартами Совета Европы, а также отметили достигнутый в последние годы прогресс в выполнении Украиной своих обязательств в рамках членства в этой организации.

Для Украины Совет Европы и его Парламентская ассамблея являются важными партнерами в продвижении высоких стандартов демократии, прав человека и верховенства права. В связи с этим Сибига подчеркнул настроенность украинской стороны на реализацию широкого комплекса внутренних реформ, в частности по созданию эффективной системы предотвращения и борьбы с коррупцией и реформированию системы правосудия. Он отметил, что это является ключевым приоритетом и чрезвычайно важным условием для процветания Украинского государства, а также укрепления его устойчивости против гибридных методов российской агрессии.

Участники встречи также обсудили экспертную помощь, которую Совет Европы оказывает Украине. Было отмечено тесное взаимодействие с Венецианской комиссией в вопросах внедрения реформы конституционного судопроизводства и судебной реформы по лучшим европейским стандартам.

Сибига поблагодарил за последовательную позицию ПАСЕ по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Важным результатом такой поддержки стало принятие во время июньской сессии ПАСЕ резолюции о нарушениях прав человека, совершенных в отношении крымских татар в оккупированном Крыму.

Отдельно собеседники обсудили запланированный на август запуск Украиной международного координационного механизма Крымской платформы, в том числе продвижение ее парламентского измерения.

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Как сообщал Укринформ, 23 июня ПАСЕ приняла всеобъемлющую резолюцию «Ситуация крымских татар», в которой требует от государства-оккупанта – Российской Федерации – обеспечить соблюдение прав представителей крымскотатарского народа, выполнять нормы международного права и восстановить территориальную целостность Украины на фоне принципиального непризнания мировым демократическим сообществом попытки аннексии АР Крым и города Севастополя.

По материалам: Укринформ