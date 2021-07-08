Суд по делу Медведчука удалился в совещательную комнату: решение ожидается утром

08.07.2021 22:23

Укринформ

Следственный судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк удалился в совещательную комнату во время заседания по избранию меры пресечения народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Суд идет в совещательную комнату. Оглашение решения будет примерно в 8:00 утра, 8.30", – сказал Волк.

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Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 8 июля в 9 утра начал избирать меру пресечения нардепу Медведчуку.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что Медведчук, в частности, договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

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Кроме этого, Медведчука подозревают в государственной измене (передача агрессору секретной информации о военном подразделение ВСУ). Печерский районный суд Киеве 13 мая избрал ему меру в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал его носить средство контроля – электронный браслет до 9 июля.

Также офис генерального прокурора продлил до шести месяцев – до 11 ноября – срок досудебного следствия по делу нардепов от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

По материалам: Укринформ