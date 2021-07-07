НАБУ и ФБР возобновили меморандум о взаимопонимании
НАБУ и ФБР возобновили меморандум о взаимопонимании
06.07.2021 23:34
Укринформ
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Федеральное бюро расследований США возобновили действие меморандума о взаимопонимании.
Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщило посольство США в Украине.
"ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании, который продолжит сотрудничество в делах, касающихся обеих стран", – говорится в сообщении.
В посольстве отмечают, что преступность и коррупция имеют транснациональный характер, поэтому и правоохранительные органы должны быть транснациональными.
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На фото, которое сопровождает сообщение, глава НАБУ Артем Сытник подписывает документ в присутствии временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.
Как сообщалось, в июне 2016 года ФБР и НАБУ заключили меморандум о взаимопонимании. Этот документ позволяет ФБР предоставлять НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре помощь в сфере расследований.
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
По материалам: Укринформ