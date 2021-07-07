НАБУ и ФБР возобновили меморандум о взаимопонимании

НАБУ и ФБР возобновили меморандум о взаимопонимании

06.07.2021 23:34

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Федеральное бюро расследований США возобновили действие меморандума о взаимопонимании.

Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщило посольство США в Украине.

"ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании, который продолжит сотрудничество в делах, касающихся обеих стран", – говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что преступность и коррупция имеют транснациональный характер, поэтому и правоохранительные органы должны быть транснациональными.

Читайте также: Дела НАБУ за рубежом: Сытник рассказал об арестованных счетах

На фото, которое сопровождает сообщение, глава НАБУ Артем Сытник подписывает документ в присутствии временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.

Как сообщалось, в июне 2016 года ФБР и НАБУ заключили меморандум о взаимопонимании. Этот документ позволяет ФБР предоставлять НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре помощь в сфере расследований.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

По материалам: Укринформ