Политика

Кулеба: Резолюция ПА ОБСЕ – важный вклад в преодоление кризиса европейской безопасности

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Кулеба: Резолюция ПА ОБСЕ - важный вклад в преодоление кризиса европейской безопасности

Кулеба: Резолюция ПА ОБСЕ – важный вклад в преодоление кризиса европейской безопасности

06.07.2021 22:28

Укринформ

Министерство иностранных дел приветствует принятие летней сессией Парламентской ассамблеи ОБСЕ срочной резолюции по Украине.

Как передает Укринформ, об этом говорится в комментарии МИД.

"Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие летней сессией Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ 6 июля срочной резолюции "О дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море". Данная резолюция инициирована постоянной делегацией Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ", – указывается в сообщении.

Отмечается, что принятие этой резолюции еще раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины.

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"Это важный вклад в международные усилия по преодолению кризиса европейской безопасности, вызванного вооруженной агрессией России против Украины. Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя принятие документа.

Как сообщал Укринформ, очередная сессия ПА ОБСЕ проходила в дистанционном формате с 30 июня по 6 июля.

По материалам: Укринформ

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