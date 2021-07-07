Кулеба анонсировал важные документы в рамках Люблинского треугольника

Кулеба анонсировал важные документы в рамках Люблинского треугольника

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07.07.2021 00:09

Укринформ

Глава МИД Дмитрий Кулеба, находясь в Вильнюсе, сообщил, что страны Люблинского треугольника – Украина, Литва и Польша – планируют подписание важных документов.

Как передает Укринформ, об этом Кулеба написал в Твиттере.

Министр сообщил, что в Вильнюсе состоялась третья встреча в рамках Люблинского треугольника с министрами иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и Польши Збигневом Рау.

Третя зустріч Люблінського трикутника з @GLandsbergis та @RauZbigniew у Вільнюсі. Ключове: спільна протидія безпековим викликам задля свободи, безпеки та процвітання регіону між Балтійським і Чорним морями. Плануємо підписати важливі нові документи Люблінського трикутника🇺🇦🇱🇹🇵🇱 pic.twitter.com/VTSIFxP84J

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 6, 2021

"Ключевое: совместное противодействие вызовам ради свободы, безопасности и процветания региона между Балтийским и Черным морями. Планируем подписать важные новые документы Люблинского треугольника", – отметил Кулеба.

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Как сообщал Укринформ, Дмитрий Кулеба 6-9 июля в составе официальной делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским осуществляет рабочий визит в Литовскую Республику для участия в 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ