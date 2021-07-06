Закон о перезагрузке ВККС направили на подпись Президенту

05.07.2021 17:29

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о перезагрузке Высшей квалификационной комиссии судей Украины и направил его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на карточку закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-Д) на сайте парламента.

Документ, в частности, предусматривает, что первый состав конкурсной комиссии по отбору членов ВККС начинает работу при условии назначения не менее четырех членов Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями.

Решение первого состава конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями.

При одинаковом количестве голосов "за" и "против," голоса трех членов Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями, являются решающими.

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Как сообщалось, Председатель ВР Дмитрий Разумков не исключал, что Президент Владимир Зеленский может ветировать соответствующий закон из-за коллизии правок. По его словам, две проголосованные правки в закон противоречат друг другу. В частности, одна предусматривает увеличение роли международных экспертов, а вторая – уменьшение. Спикер также отмечал, что в случае, если Президент ветирует законодательный акт, Верховная Рада на следующей пленарной неделе (с 12 по 16 июля) сможет его рассмотреть и устранить противоречия.

Парламент принял соответствующий законодательный акт 29 июня. В четверг, 2 июля, ВР разблокировала подписание закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-Д), отклонив два постановления об его отмене.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ