Украина завтра выйдет из соглашения СНГ о защите прав потребителей

Украина завтра выйдет из соглашения СНГ о защите прав потребителей

03.07.2021 20:48

Укринформ

В воскресенье, 4 июля, Украина официально выйдет из соглашения СНГ о защите прав потребителей.

Выход из соглашения произойдет в соответствии с Законом Украины № 1551-IX, обнародованном в "Голосе Украины".

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года", – говорится в документе.

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Также указывается, что этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей действовало с 2002 года.

Закон о выходе из соглашения Президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 июня.

По материалам: Укринформ