Украина завтра выйдет из соглашения СНГ о защите прав потребителей
Украина завтра выйдет из соглашения СНГ о защите прав потребителей
03.07.2021 20:48
Укринформ
В воскресенье, 4 июля, Украина официально выйдет из соглашения СНГ о защите прав потребителей.
Выход из соглашения произойдет в соответствии с Законом Украины № 1551-IX, обнародованном в "Голосе Украины".
"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года", – говорится в документе.
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Также указывается, что этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей действовало с 2002 года.
Закон о выходе из соглашения Президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 июня.
По материалам: Укринформ