В каждом министерстве должен быть ответственный по языковым вопросам – Креминь

В каждом министерстве должен быть ответственный по языковым вопросам – Креминь

02.07.2021 15:55

Укринформ

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает целесообразным возложить на одного из заместителей каждого министра обязанности контроля за соблюдением норм языкового законодательства.

Об этом он сказал во время встречи с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, сообщает Укринформ со ссылкой на страницу языкового омбудсмена в Фейсбуке.

По словам уполномоченного, для лучшей имплементации Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" было бы целесообразно в каждом из министерств возложить на одного из заместителей министра обязанности контроля за соблюдением норм языкового законодательства. " Соответственно такая новация была бы целесообразной и на уровне органов государственной власти и местного самоуправления, с чем я обращаюсь за поддержкой также", – заявил Кремень.

По его словам там, где есть ответственные за имплементацию языкового законодательства, уже приняты региональные программы развития украинского языка, действуют курсы по его изучению, что делает невозможным нарушение прав граждан на получение информации и услуг на государственном языке во всех сферах общественной жизни.

Как отмечается, собеседники обсудили вопросы реализации недавно одобренной правительством Государственной целевой социальной программы национально-патриотического воспитания на период до 2025 года, а также необходимость ускорения разработки и утверждения определенной законом Государственной программы содействия освоению государственного языка.

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Как сообщалось, Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его статьи вводятся в действие поэтапно. Подавляющее большинство норм вступило в силу 16 июля 2019 года.

16 января 2021-го вступили в силу нормы статьи 30 этого закона, которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

По материалам: Укринформ