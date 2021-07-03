Россия расширила запрет на импорт товаров из Украины

Россия расширила запрет на импорт товаров из Украины

03.07.2021 03:56

Укринформ

В России расширили список продуктов, ввоз которых из Украины запрещен.

Постановление правительства РФ от 28 июня опубликовано на официальном портале правовой информации, передает Укринформ со ссылкой на Интерфакс.

"Изменения 28 июня были внесены в постановление от 29 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в расширенный список запрещенного импорта попали мороженое и другие виды пищевого льда, минеральная вода, а также газированные воды, содержащие добавки сахара или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества, готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления.

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Кроме того, ограничен ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций, готовых или консервированных мясных продуктов, мясных субпродуктов, готовых или консервированных ракообразных, необезжиренной какао-пасты, макаронных изделий, попкорна, продуктов типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна, а также томатного кетчупа и других томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов.

Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

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Как сообщалось, постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года запретило ввоз из Украины пшеницы, солодового пива, подсолнечного масла, шоколада, фруктовых и овощных соков, хлеба и мучных кондитерских изделий, спиртных напитков, некоторых видов машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кабинет Министров Украины в марте 2021 года расширил перечень российских товаров, которые запрещено ввозить на таможенную территорию страны.

По материалам: Укринформ