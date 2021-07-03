Формирование ВККС, или Как украинская судебная реформа продвинулась на шаг вперед

29.06.2021 22:49

Укринформ

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3711-д – первый из пакета судебной реформы, предложенной Президентом Украины

29 июня парламент 293 голосами «за» принял важный документ, который вводит новую процедуру формирования Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС – главный орган, который занимается подбором и оценкой судей и рекомендует их назначение на должность. – Ред.), и будет эта процедура происходить в два этапа.

На первом этапе – кандидатов в члены ВККС будет отбирать Конкурсная комиссия по вопросам доброчестности, состоящая из шести членов: трех действующих (или в отставке) судей и трех независимых международных экспертов. Последние, в частности, благодаря правке 453 (ее важность давно подчеркивали украинские общественные организации, посольство Соединенных Штатов, делегация Европейского Союза и Венецианская комиссия. – Ред.) будут иметь решающий голос при отборе кандидата в ВККС. Проще говоря, без согласия «международников» ни один кандидат не сможет пройти.

На втором … После того, как конкурсная комиссия утвердит перечень достойных кандидатов, окончательный состав ВККС из 16 членов будет назначаться Высшим советом правосудия (ВСП) из числа предложенных.

А пока документ ожидает подписи председателя Верховной Рады Украины и Президента Украины, мы поинтересовались у экспертов-юристов, как они его оценивают, остались ли на 100% довольны, все ли замечания были учтены, впрочем, и (без этого никак) остались ли какие-то предостережения/опасения?

Руководитель судебного направлении Центра противодействия коррупции Галина Чижик в комментарии Укринформу заявила, что проголосованный депутатами законопроект дает шанс наконец сформировать добродетельный состав ВККС. Народные депутаты, говорит она, поддержали ключевую для этого поправку, которая обеспечивает решающий голос независимых экспертов в отборе членов ВККС.

Подобным образом высказались и другие эксперты.

«Мы приветствуем принятие закона с осторожным оптимизмом. Вопрос с формированием ВККС надо было давно решать парламент с этим затянул больше года », – отметил менеджер по адвокации Фонда DEJURE Степан Берко.

По его словам, правка о преимущественном голосе иностранных экспертов дает уверенность, что украинские судьи не смогут заблокировать кандидатов – агентов изменений в ВККС.

«Международники» получили решающий голос при отборе в ВККС. Такой механизм удачно сработал во время отбора судей ВАКС. И это хорошо. Только так мы сможем нивелировать влияние судейской мафии на отбор судей на более чем 2000 вакантных должностей», – комментирует председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Дополнил коллег и председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин: «Это огромный шаг вперед».

Он напомнил про конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП): «Так называемые украинские независимые эксперты, делегированные Советом судей, за уши тянут на конкурсе главы САП «зашквареных», политически зависимых кандидатов. И при этом так же отвратительно «сбивают» честных и независимых, – рассказывает он. – Единственное, что дает шанс на спасение – это международные эксперты, которые, по крайней мере, кандидатов с «залетами» отсеивают из этого конкурса. Но провести лучших «международники» все же не имели возможности. Почему? А все из-за отсутствия у них решающего голоса».

Именно за это решающий голос, отмечает глава ЦПК, и была такая «драка» в части формирования ВККС: «Что же, этот голос «международники» получили. Таким образом появится шанс получить добродетельную, независимую ВККС».

ВККС, которая сможет не просто преодолеть кадровый голод, но и существенно обновить украинскую судебную систему честными и профессиональными людьми.

«Как уже было упомянуто, на сегодня в судебной системе уже 2 тысячи вакансий. До конца года еще 1752 судей достигнут возраста, когда смогут уйти в отставку. Добавьте к 2 тысячам даже часть от 1700, и… в горизонте 3-4 лет ВККС может обновить примерно половину всего судейского корпуса», – подчеркивает господин Шабунин.

Вместе с тем, в принятом законопроекте все же остается пространство для манипулирования со стороны коррумпированного ВСП. Юристы отмечают, что конкурсная комиссия обязана подать 32 кандидата в ВККС на рассмотрение ВСП (по 2 кандидатуры на каждую вакансию в ВККС. – Ред.), а тот – выбрать 16 членов ВККС.

«Очевидно, что коррумпированный и нереформированный ВСП выберет в ВККС более лояльных кандидатов, а не более достойных. В состав ВСП, например, входит дочь палача последнего расстрелянного советами бандеровца в 1989 году Ивана Гончарука Инна Плахтий. Она говорила на съезде судей, что гордится отцом, и он принял правосудное решение о расстреле, «просто такие были времена». Можете себе представить каких членов судейской квалификационной комиссии навыбирают такие сталинисты-«законники», – рассуждает Михаил Жернаков.

Собственно, что касается самого парламента, то на сайте Верховной Рады зарегистрирован соответствующий законопроект под номером 5068.

«Важно, чтобы депутаты не тянули с голосованием», – отметила Галина Чижик.

«Задача реформировать ВСП – так же, с решающей ролью международных экспертов – становится чрезвычайно важной для жизнеспособности судебной реформы», – добавляет Михаил Жернаков.

«Единственный орган, наделенный правом освобождать судью за дисциплинарное производство – это ВСП. Если бы его нынешний состав имел хотя бы миллиграмм чести и совести, то проблем с тем же пресловутым ОАСК не было бы вообще. ВСП мог бы уже давно уволить Павла Вовка и Ко, но вместо этого – защищает эту судейскую «компашку». И таких случаев сотни. Именно поэтому законопроект об очищении ВСП не менее важен, чем о формирования ВККС», – подытожил Виталий Шабунин.

Беседовал Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ