Закон об олигархах: Арахамия не исключает спецпроцедуры в случае «спама» поправок

01.07.2021 19:43

Укринформ

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает применения к законопроекту об олигархах специальной процедуры рассмотрения, если в него внесут много поправок.

Такое мнение Арахамия выразил на брифинге после закрытия внеочередного заседания Верховной Рады в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если будет необходимость, если будет очень много поправок, то будем применять так называемую специальную процедуру, которую мы применяли к банковскому закону. Мне кажется, что это будет честно и справедливо, потому что если люди хотят просто заблокировать прохождение закона, у них нет на это достаточно голосов и они используют бюрократические средства, тогда мы будем просто тоже бюрократические механизмы совершенствовать и таким образом продвигать дальше этот закон", – отметил депутат.

Арахамия рассказал, что представители оппозиционных фракций подходили к нему и обещали внести тысячи поправок в законопроект.

Кроме того, Арахамия предположил, что для принятия законопроекта пятая сессия парламента может быть продлена еще на одну пленарную неделю. В противном случае законопроект будет принят во втором чтении уже осенью.

По словам главы фракции "СН", до второго чтения законопроекта будут учтены юридические поправки, но концептуально меняться ничего не будет.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, законопроектом предусматривается создание Реестра олигархов.

В соответствии с законом «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры», специальная процедура рассмотрения во втором чтении законопроектов, в которые поступило больше 500 поправок, предусматривает сбор подписей по меньшей мере 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР, после чего парламент на ближайшем заседании должен проголосовать 226 голосами за запуск этой спецпроцедуры. Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, а депутат – на рассмотрении одной не учтенной комитетом поправки.

По материалам: Укринформ