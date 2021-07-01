Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах

Обновлено

01.07.2021 17:59

Укринформ

Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект о деолигархизации.

Законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" поддержали 275 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.

Документ предусматривает внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определяет порядок включения лиц в Реестр и последствия такого включения, вводит декларирование публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

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Так, согласно проекту закона, олигархом считается физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков: 1) участвует в политической жизни; 2) имеет значительное влияние на средства массовой информации; 3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; 4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины.

Решение СНБО о признании лица олигархом является основанием для включения таких лиц в Реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

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Предусматривается, что на официальном веб-сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечивается открытый круглосуточный доступ к Реестру с возможностью просмотра, копирования и распечатки информации, а также в виде набора данных (электронного документа), организованного в формате, позволяющем его автоматизированную обработку электронными средствами с целью повторного использования.

Лицам, включенным в Реестр, запрещается: осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом "О политических партиях в Украине"; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Лица, включенные в Реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

В случае контакта публичного служащего с лицом, включенным в Реестр, или его представителем, такой служащий обязан подать декларацию о контактах.

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Под контактом с лицом, включенным в Реестр, подразумевается встреча и разговор (в том числе проведенные онлайн) любого содержания, кроме таких мероприятий с участием публичных служащих вместе с лицом из Реестра: в официальных мероприятиях, ход которых отображается в режиме прямой трансляции по радио, телевидению или в интернете; судебных заседаниях; официальных мероприятиях, инициированных органами государственной власти, информация о которых размещена на официальном веб-сайте соответствующего органа.

Предусматривается, что закон будет действовать 10 лет.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за поддержку в первом чтении законопроекта о деолигархизации. Об этом Зеленский написал в Твиттере.

«Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи – это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех», – заявил Президент.

Как сообщал Укринформ, 2 июня Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

4 июня Зеленский заявил, что в случае попыток договоренностей с народными депутатами о провале законопроекта о деолигархизации вопрос о статусе олигархов вынесет на всеукраинский референдум.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозировал, что парламент до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроект №5599.

Как сообщал Укринформ, в четверг, 1 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, инициированное Президентом Украины Владимиром Зеленским. Народные депутаты планируют рассмотреть на внеочередном заседании, в частности, президентские законопроекты №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" и №5600 ("О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений").

По материалам: Укринформ