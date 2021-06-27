Президент поставил ряд вопросов к кандидатам в канцлеры ФРГ о членстве Украины в ЕС

Президент поставил ряд вопросов к кандидатам в канцлеры ФРГ о членстве Украины в ЕС

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26.06.2021 22:59

Укринформ

Президент Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенским политикой безопасности конференцией (MSC), во время которой обратился к кандидатам на должность Федерального канцлера Германии с рядом вопросов о евроинтеграционных стремлениях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Укринформ.

Зеленский отметил, что 26 сентября станет важным днем не только для ФРГ, но и для Украины.

"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия – это наш ключевой партнер. Это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу", – отметил Президент и добавил, что именно поэтому видение будущего Федерального канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.

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Также Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? От Революции Достоинства, когда сотни украинский отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?» – поинтересовался Президент.

Зеленский напомнил, что к государственным границам Украины были стянуты порядка 100 тысяч российских военных. В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежаще гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО.

«Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?» – также спросил он.

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Президент поинтересовался мнением кандидатов касаемо поддержки проекта "Северный поток – 2".

«Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?» – спросил в завершение Зеленский.

Напомним: выборы канцлера ФРГ запланированы на осень 2021 года. Нынешняя канцлер Ангела Меркель заявила, что не планирует остаться на пятый срок.

По материалам: Укринформ