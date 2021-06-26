В Минюсте сказали, сколько продлится экспертиза по делу о запрете «Партии Шария»

25.06.2021 16:26

Укринформ

Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза по делу по иску Министерства юстиции относительно запрета деятельности политической партии «Партия Шария», назназначенная Окружным административным судом города Киева, продлится максимум несколько месяцев.

Об этом сказала заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец в интервью изданию «Цензор.нет», сообщает Укринформ.

Коломиец сообщила, что Минюст получил информацию от Службы безопасности Украины в установленном законом порядке, где СБУ отметила, что из-за нарушения закона «О политических партиях» нужно запретить деятельность «Партии Шария».

«Но мы прекрасно понимаем, чтобы доказать нашу позицию в административном суде, нам нужно кроме результатов предварительного расследования СБУ, их экспертиз, иметь и другие материалы. Мы видим то, что у них есть, но хотели, чтобы наш иск как раз был не результатом уголовного производства, так как действует презумпция невиновности. Поэтому для нас было важно выделить из этой информации, которая нам была предоставлена, ту, которая, по нашему мнению, может действительно указывать на нарушение лидером политической партии и, соответственно, политической партией закона. Но для этого нам нужны результаты соответствующих экспертиз», – рассказала заместитель министра.

Кроме того, она подчеркнула второй, по ее мнению, важный аспект.

«Сторона защиты политической партии указывает на то, что Шарий не является ни членом политической партии, ни ее председателем. Это юридический факт. Председатель – это его жена, насколько я помню. Но для нас весьма важным является проведение этой экспертизы, плюс проведение еще одной экспертизы, чтобы доказать, что именно он является политическим лидером этой партии. Смешно, что, с одной стороны, именно Анатолия Шария люди воспринимают своим политическим лидером, а с другой, как только возникла проблема – он сразу начал говорить и снимать видео о том, что "я не имею никакого отношения к этой политической партии". Поэтому нам очень важно доказать, что несмотря на то, что он якобы юридически не связан с партией, именно его идеи, его политическая воля, его мировоззрение – это то, что направляет деятельность партии», – пояснила Коломиец.

Она подчеркнула, что для Минюста важно, чтобы все, что описано в поданном иске, было подкреплено экспертизой.

«Мне не известно, получили ли уже эксперты определение суда. Потому что процесс будет иметь такой вид, что если суд направит все материалы, которые в том числе предоставляли и мы, само определение – тогда уже эксперт или группа экспертов будут переходить к самому процессу. Но она не такая огромная, чтобы затягивать долго. Поэтому, я думаю, максимум несколько месяцев. Возможно, меньше», – сказала заместитель министра юстиции, отвечая на вопрос, как долго такая экспертиза делается по времени.

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Как сообщалось, Окружной административный суд города Киева в марте 2021 года открыл производство по делу по иску Министерства юстиции к политической партии «Партия Шария». Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины заключения экспертов, указанные в письме Минюсту от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность «Партии Шария».

На заседании 5 мая Окружной административный суд города Киева привлек третьим лицом по делу о запрете деятельности политической партии «Партия Шария» Главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области и назначил заседание на 28 мая.

На заседании 28 мая ОАСК удовлетворил ходатайство Министерства юстиции Украины и назначил комплексную психолого-лингвистическую экспертизу по делу по иску Минюста относительно запрета деятельности политической партии «Партия Шария».

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16 февраля Шарию объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

22 февраля Шария вызвали для проведения следственных действий, но он не явился. Его неявку СБУ трактует как уклонение от следствия. На 25 февраля Шария и его адвоката пригласили в СБУ для ознакомления с материалами производства, служившими для сообщения подозрения Шарию.

В то же время 22 февраля адвокат заявил, что Шарий находится на территории ЕС и имеет статус беженца, и его появление в Украине в настоящее время невозможно.

25 февраля Шарий был объявлен в государственный розыск.

По материалам: Укринформ