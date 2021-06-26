Тупиковый «Минск»: пора его наконец пересмотреть

25.06.2021 09:00

Укринформ

Минские соглашения в том виде, как они были подписаны, были рассчитаны на выполнение в 2014-2015. А теперь они однозначно подлежат пересмотру

В информационном пространстве справедливо актуализировалась старая-новая тема о пересмотре Минских соглашений. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отметил, что без этого прогресса по урегулированию на Донбассе не будет. «Не внеся в Минские договоренности коренных изменений, я подчеркиваю, коренных, мы движения вперед не сделаем. Поэтому пока там идет война, пока там стреляют и убивают, пока не созданы предпосылки, чтобы решать любые вопросы: хоть выборы, хоть организация власти … такое просто невозможно», – заявил он.

На пересмотре «соглашений» настаивает и секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что принудительная паспортизация жителей ОРДЛО (сегодня РФ выдала 584 тысячи «аусвайсов» жителям оккупированного Донбасса. – Ред.) делает невозможным выполнение «Минска» в той их части, где речь идет о проведения выборов на Донбассе. «Да и сами «солашения» должны быть пересмотрены, поскольку с момента их подписания очень многое изменилось», – подчеркнул секретарь СНБО.

Трудно с этим не согласиться. Но кроме уже упомянутого – еще кое-что из того, что произошло за эти семь лет, такое как признание непосредственного участия РФ в войне, десятки украденных предприятий, полностью разрушенная инфраструктура… Наконец, Украина и ВСУ стали качественно другими. Поэтому «Минск», который подписывался как исключительно политическое решение и «под дулом», который не был рассчитан на столь длительный период выполнения, а точнее – невыполнение, по меньшей мере, требует учета всего сказанного. Оснований, цифр, фактов для этого, как утверждают эксперты, более чем достаточно.

«Минск» может и должен быть пересмотрен

По словам политического эксперта, заместителя Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, Минские соглашения (и в сентябре 2014-го и в феврале 2015 года) были подписаны в условиях военного давления со стороны Российской Федерации, а, соответственно, именно это основание считать их не являющимися сознательным выбором Украины. Это во-первых. А, во-вторых, говорит он, необходимо ссылаться на то, что стороны-подписанты не имеют однозначного трактовки последовательности выполнения пунктов. Это создает дисбаланс и тормозит выполнение этих соглашений.

«Более того, с точки зрения Украины процессы, которые происходили в Крыму и на Донбассе – одного корня, в них одинаковые субъекты и один и тот же агрессор. В то же время, минские соглашения призваны решить только проблемы Донбасса. Завершение войны на востоке невозможно без решения вопроса оккупации Крыма. Это зависимые вопрос, где решения только одного из них практически невозможно», – отметил Петренко.

«Почему нужно требовать пересмотра договоренностей? Потому что в том виде, как они были подписаны в феврале 2015 года – их выполнить невозможно. Как минимум один из пунктов вторых Минских соглашений – о закреплении в Конституции Украины особого статуса ОРДЛО», – комментирует председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Для этого, продолжает политолог, нужна поддержка минимум 300 депутатов Верховной Рады Украины, но… «Этого не было в прошлом созыве украинского парламента, нету сейчас, и очень маловероятно, что будет в следующем составе», – утверждает Фесенко.

Также, по его словам, есть большие вопросы и по некоторым другим пунктам Минских соглашений, которые так и не стали взаимоприемлемым компромиссом. Поэтому их и невозможно выполнить. «Так что, или обновление Минских соглашений на взаимоприемлемых условиях, или все остается так, как есть сейчас», – говорит Фесенко.

Впрочем, есть еще и третий вариант – замораживание конфликта, говорит эксперт: «Когда прекращаются боевые действия, однако остается разделение Донбасса на две части – под контролем украинского правительства, и под оккупационным режимом России».

«Не могут быть на Донбассе выборы, а затем восстановление границы – должно быть наоборот. Важно, чтобы Президент, обладающий компетенцией по формированию внешней политики, четко сформулировал нашу позицию как государства именно в таком направлении», – отмечает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, бывший премьер-министр Украины (2001-2002 гг.) и министр экономики (с марта по декабрь 2007) Анатолий Кинах.

По его словам, нужно решение СНБОУ, утверждение его указом президента, которое имело бы статус национальной директивы, им бы пользовались наши дипломаты и переговорщики. «В нем (решении СНБО) необходимо отметить, что Минские соглашения в той очередности, которую они предлагают, не ведут к восстановлению территориальной целостности Украины, противоречат национальным интересам, более того – нормам международного права. А, следовательно, не могут быть выполнены и должны быть перезагружены. Тогда и украинцам, и миру будет понятна позиция государства, отпадут подозрения в недоговороспособности страны, вялости ее позиции, отсутствие «дорожной карты» по возвращению Донбасса», – говорит Кинах.

По его мнению, мы в какой-то мере упустили этот шанс, когда на последнем Парижском саммите Нормандской четверки пролонгировали тезис о том, что нет альтернативы Минским соглашениям, подписали соответствующее коммюнике, которое априори не могло быть выполнено. «Очевидно, что нужно совершенствовать Нормандский формат, привлекая к процессу и США. Кстати, сам Нормандский формат также понемногу теряет свою эффективность. Следовательно, еще сильнее потребность Украины четко звучать на международной арене со своей четкой позицией», – подчеркнул экс-премьер.

Впрочем, это можно сделать гораздо проще. Как отметил юрист-международник Борис Бабин, Украине не требуется никаких формальных оснований для требований пересмотра «Минска», ведь это не международный договор, а соглашение о прекращении огня в рамках международного гуманитарного права. Поэтому их не «выполняют», а в лучшем случае «придерживаются» по доброй воле сторон. «Акт Совета Безопасности, которым положительно оценены« минские соглашения», носит, согласно Уставу ООН, сугубо рекомендательный характер. А обязательные резолюции Совбеза имеют иной предмет и процедуру», – подчеркнул он.

Что касается оснований для внесения предложения об изменении минского процесса, то, по словам Бориса Бабина, это может быть что угодно: «От провокации на фронте до превращения Минска в место пребывания не признанной миром диктатуры Лукашенко».

В схожем ключе высказался политолог-международник Максим Яли. Не только на Западе, но и лично Путин очень любит говорить о «соблюдение международного права». И что же (международное право) говорит по этому поводу? «Ключевой документ в контексте минских договоренностей – Венская конвенция о праве международных договоров от 1969 года. Внимательно читаем статью 52. Принуждение государства путем угрозы силой или ее применением… А теперь вспоминаем февраля 2015 года, бои за Дебальцево, которое согласно Минску-1 – подконтрольная Украине территория. И что было после подписания Минска-2 – «Дебальцевский котел». И это даже не об угрозе, а о применении силы после подписания соглашений. В конце концов, об угрозах со стороны Путина во время переговоров об их подписании в адрес Порошенко в своих мемуарах писал и экс-президент Франции Олланд, напоминает господин Яли. «То есть в показаниях непосредственного участника переговоров такие угрозы задокументированы. Вот на чем стоит акцентировать внимание. Есть доказательства вмешательства России и участия регулярных войск в боях под Дебальцево? Признает ли их Запад? Признает. Так почему никто не говорит о том, что эти соглашения с точки зрения международного права ничтожны?» – рассуждает политолог.

По его словам, Президенту Украины в ходе июльского визита в Белый дом, впрочем, и раньше необходимо апеллировать именно к нарушению Венской конвенции о международных договорах. «Конвенции, которая является столпом международного права и базовым документом, которая имеет приоритет над Минском-2, ничтожным с юридической точки зрения», – подчеркивает Максим Яли.

Если с правом на просмотр «Минска» все более-менее понятно, то что можем предложить взамен?

По мнению директора Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александра Литвиненко, нужно пересмотреть последовательность шагов, временных рамок и условий проведения местных выборов, восстановления Украиной контроля над границей, правовой фиксации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО и т.п.

В свою очередь участница украинской делегации в ТКГ по Донбассу Татьяна Иванова говорит, что нужно доносить до международных партнеров Украины, что когда подписывался «Минск» – в Украине еще не была запущена реформа децентрализации. Тогда местные власти и общество не имели столько полномочий, как сейчас. «Теперь требования изменений Конституции о каких-то особых статусах, учитывая то, что у нас прошла децентрализация, должны быть пересмотрены», – подчеркнула госпожа Иванова.

«В тексте Мінских соглашений состоялась попытка детализации, не в каждом пункте в пользу Украины. Это четко пункт 9, где говорится об очередности выборов местных и взятии контроля над границей между Украиной и Россией. Этот пункт нуждается в модернизации, пересмотра, потому что иначе он не выполним. Для этого за стол переговоров должны сесть наши партнеры – Германия и Франция, и проанализировав каждый пункт, понять, что его в такой редакции выполнить невозможно», – отметил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Политолог Владимир Фесенко акцентирует внимание на проблеме паспортов РФ, розданных в ОРДЛО. «Именно эта проблема фактически разрушает политическую часть Минских соглашений», – отмечает он. Значит, украинская делегация должна категорически настаивать на невозможности участия в выборах людей с российскими паспортами. «Кстати, можно ссылаться и на нынешнюю российскую практику. На выборах в Госдуму РФ запрещено участвовать в выборах людям с двойным гражданством. А у нас – так это вообще не разрешается», – говорит Фесенко.

Очевидно, что в одностороннем порядке пересмотреть текст «Минска» вряд ли удастся, ведь нужно согласие всех сторон, в том числе – РФ. Тем не менее – какие перспективы?

«Перспективы не слишком оптимистичны, потому что Россия не хочет менять ни одной буквы. Но какие-то шансы и варианты есть всегда», – считает Владимир Фесенко.

Например, по его словам, можно договориться о выполнении Минских соглашений, которое бы было растянуто во времени. «Сначала надо зафиксировать устойчивое и длительное прекращение огня. Тогда, возможно, со временем появятся шансы на их выполнение, или на более практичную их редакцию. В любом случае надо «лупати сю скалу». Другого выхода нет», – добавил он.

Богдан Петренко говорит, что перспективы останутся планами, если для их реализации ничего не делать: «То есть, если сидеть и ждать, что какие-то гипотетические «шведы» забьют гол и мы выйдем на новый уровень – то можно ждать долго. Надо учиться быть субъектами, а не ждать, что за нас наши проблемы решат США или ЕС. И надо делать так, чтобы США и ЕС чувствовали, что наши проблемы – это их проблемы».

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ