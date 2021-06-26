Стратегия развития правосудия: как и почему она может приблизить завершение кризиса в КСУ

Стратегия развития правосудия: как и почему она может приблизить завершение кризиса в КСУ

16.06.2021 14:39

Укринформ

Президент предложил Стратегию, где хочет, в частности, усовершенствовать процедуру отбора судей Конституционного суда и защитить их от любого давления

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы. Особое внимание в документе уделено Конституционному Суду, который в последнее время, прежде всего, известен своими противоречивыми решениями и скандалами вокруг руководства. Из последнего, например, шесть судей КС заблокировали деятельность суда (по информации СМИ, речь идет о Викторе Городовенко, Ирине Завгородней, Викторе Кривенко, Александре Литвинове, Сергее Сасе и Петре Филюке. – Ред.), якобы требуя обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого. Об этом сообщила постоянная представитель Верховной Рады в суде Ольга Совгиря. Но в самом КСУ эту информацию опровергают и говорят, что причина не в Тупицком, а в отсутствии кворума. «Такое бывает, и это не первый раз», – пишет Deutsche Welle со ссылкой на информированный источник в суде.

В любом случае, кризис в КСУ продолжается…

Итак, что предусматривает трехлетняя Стратегия правосудия, насколько она способна, если не полностью, то хотя бы частично приблизить страну к решению кризиса?

Как изменится правосудие Украины, или Что предлагает «Стратегия»?

В документе говорится о совершенствовании законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтах правосудия, а также улучшении деятельности правовых институтов.

Одним из направлений Стратегии будет улучшение доступа к правосудию.

В документе планируется:

проведения аудита системы местных судов;

усиление функциональной и процессуальной способности Верховного суда;

обеспечение необходимых ресурсов для работы Высшего антикоррупционного суда;

совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел;

установление для отдельных категорий дел обязательного досудебного порядка урегулирования споров с использованием медиации и других практик;

проработка вопроса о введении института мирового судьи.

Кроме того, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, говорится в Стратегии, будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Наконец, особое внимание в Стратегии уделено Конституционному Суду. В частности, предлагается усовершенствовать проверку доброчестности судей КС «с возможным привлечением международных экспертов», изменить процедуру их конкурсного отбора, разработать и внедрить эффективные и прозрачные процедуры привлечения судей КС к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка, а также ввести механизм защиты судей КС от политического и другого давления.

Оценка экспертов: документ декларативный, но если все правильно реализовать, он будет способствовать решению конституционного кризиса



Мирослава Черноусько

Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности Украинского института будущего, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько говорит, что в условиях, когда доверие к судам, по данным многочисленных социсследований, находится практически в пределах статистической погрешности, вполне ожидаемо скептическое восприятие тех или иных идей – как обществом, так и профессиональным сообществом. По мнению ее мнению, не исключение и Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы. «Безотносительно к содержанию документа, он является декларативным, – подчеркивает она. – Для его выполнения должна быть разработана четкая программа действий. И уже потом осуществлены конкретные шаги, в частности, законодательные и организационные. Но практика показывает, что последнее наиболее сложно для исполнения. Поэтому, независимо от того, хорши или нет положения стратегии, не следует делать поспешных выводов».

Подобным образом высказался политический и юридический эксперт Геннадий Дубов: «Утвержденная президентом Стратегия – чисто программный документ».



Геннадий Дубов

Этот документ, продолжает эксперт, призван обозначить приоритеты развития и реформирования системы правосудия, которая впоследствии еще предстоит детализирована в Плане действий по реализации Стратегии, а также – одобрена Комиссией по вопросам правовой реформы. «Во всяком случае, подавляющее большинство положений Стратегии невозможно ввести иначе, чем через изменения в законодательство. При этом ни любая комиссия, ни президент не имеют и не могут иметь решающего влияния на этот процесс. Решающая роль в реализации Стратегии будет принадлежать парламента. Собственно, относительно положений Стратегии, то они не являются юридически обязывающими, они – играть роль ориентиров», – отмечает господин Дубов.

Насколько совершенна стратегия? Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков отмечает, что документу присуща уже традиционная для украинского нормотворчества проблема – нехватка конкретики, применение избыточного количества абстрактных оценочных понятий и отсутствие четких временных и сущностных критериев там, где о них должна идти. «В Стратегии содержаться ряд положений, которые могут трактоваться произвольно, как в сторону реформ, так и в сторону консервирования статус-кво. К примеру, Стратегия определяет, что «в перспективе» ВККС должна быть подчинена Высшем совете правосудия. Это противоречит положению о независимости ВККС. Также указано, при каких условиях должно произойти такое подчинение, – обращает внимание г-н Жернаков.



Екатерина Бутко

О Высшем совете правосудия, но в несколько ином контексте, вспомнила координатор проектов ВОО «Автомайдан» Екатерина Бутко: «Это безусловно важный и глобальный документ, каким он и должен быть. Однако сама по себе стратегия, без необходимых законов и детальной дорожной карты – мало что определяет. Сейчас она достаточно общая, там прописаны проблемы судопроизводства и способы их решения – также достаточно общие. К примеру, очистка ВСП с участием международных экспертов – это правильный ход, формально такая процедура соответствует обязательствам в Меморандуме с МВФ и ЕС, но… В том виде, как это прописано в законопроекте 5068, который президент внес в ВР (и который депутаты уже приняли в первом чтении. – Авт.) – международники совершенно не будут влиять на процесс. Поэтому если стратегия подразумевает такой же механизм, как в 5068 – она не будет работать», – отмечает госпожа Бутко.

Мнение Геннадия Дубова: «С моей точки зрения, наиболее «революционное» положение этого документа – вопрос оптимизации деятельности местных судов, в частности, с позиций «экономической обоснованности . По факту это, скорее всего, может означать объединение большого количества местных судов, существенное уменьшение их количества, что в свою очередь, может негативно сказаться на обеспечении доступа к правосудию», – считает юрист. И добавляет, что с большой вероятностью этот процесс потребует переназначения значительного количества судей, а это может существенно затянуть процесс реформирования: «Что-то подобное предлагается и в части оптимизации судов апелляционной инстанции: фактически объединение в один апелляционный суд гражданской, уголовной, хозяйственной и административной юрисдикций. Это, в случае реального введения, потребует создания новых апелляционных судов, перевода или назначения в его состав судей, очередную ликвидацию действующей системы апелляционных судов с созданием фактически другой системы».

Принципиально обнадеживают, по мнению экспертов, ряд положений документа.

В частности, как отмечает Мирослава Черноусько, об оптимизации ставок судебного сбора (с целью улучшения доступа к правосудию), прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности, а также надлежащего организационно-финансового обеспечения судов, обеспечение функционирования суда присяжных. «Найдут ли эти положения свое отражение на практике, можно будет оценить уже в ближайшее время. Ведь только неотложные шаги в указанных направлениях позволят достичь поставленных Стратегией целей до 2023 года», – отмечает госпожа Черноусько.



Михаил Жернаков

Михаил Жернаков к «плюсам» относит положение об отставке судей в случае выявления дисциплинарного проступка, а также отстранении судьи от административной должности одновременно с отстранением от правосудия. Кроме того, он обратил внимание на совершенствование порядка образования и деятельности третейских судов: «Что касается реформы и развития третейских судов – общая формулировка положения соответствует законопроекту, который сейчас рассматривается в парламенте».

В итоге, эксперты приветствуют положения о Конституционном суде.

«В Стратегии совершенно правильно отмечена необходимость конкурсного отбора на должность судей КСУ, в том числе и подключение к этому процессу международных экспертов. Если это правильно реализовать, то, конечно, это поможет решить конституционный кризис. Не сразу, но по крайней мере будет способствовать тому, чтобы такого не повторялось и мы имели нормальный КСУ», – говорит Екатерина Бутко.

«Такой подход полностью соответствует концепции, разработанной общественными экспертами, и рекомендациям Венецианской комиссии», – отмечает Михаил Жернаков.

Как это часто бывает, многое прячется в деталях. Эксперты, в частности, отмечают, что в Стратегии нет ничего о том, как будет формироваться комиссия и какую роль будут играть международные эксперты – ключевую или только номинальную. «В зависимости от того, как дальше будет прописана реализация Стратегии в этой части – можно будет сказать: получится на деле решить кризис или нет. Мы понимаем, что от этих деталей результат может быть диаметрально противоположный», – отметила активистка ВОО «Автомайдан».

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ