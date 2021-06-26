Разумков заверил, что остается в команде Зеленского

25.06.2021 11:59

Укринформ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что остается в команде Президента Украины Владимира Зеленского и продолжает выполнять обязательства, которые брал на себя во время избирательной кампании.

Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему: «Парламентаризм. Конституция. Независимость», сообщает корреспондент Укринформа.

«Я работаю на своем направлении, я являюсь членом команды, я надеюсь, что я эффективно выполняю все те функции, все те обязательства, которые я на себя брал во время еще избирательной кампании, когда общался со многими из вас», – сказал Разумков, отвечая на вопрос, не думал ли он покинуть команду Президента Владимира Зеленского и ассоциирует ли себя с этой командой.

Он добавил, что продолжает работать и считает себя членом команды Зеленского.

«Я продолжаю работать, я считаю себя членом команды. Я уже отвечал на вопрос, как она строилась, те принципы, с которыми мы все сегодня сюда пришли. И те обещания, которые мы давали. Мне кажется, что своим я не изменил, поэтому точно в команде остаюсь», – подчеркнул Разумков.

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Также Разумков отметил, что Верховная Рада открыта для всех журналистов.

«Если мы говорим с вами о журналистах, давайте вернемся к Верховной Раде Украины. Верховная Рада открыта для всех. Все журналисты есть здесь. Мне может что-то нравиться в том, что выходит в изданиях или в новостях, может что-то не нравиться, но это мое внутреннее дело и проблема. И это может происходить только со мной, как с Дмитрием Разумковым, как с председателем Верховной Рады такого никогда не будет, потому что это должность. И на должности я должен быть равноудален по отношению ко всем», – пояснил глава парламента.

Кроме того, председатель ВР отметил, что «право свободы слова оно является неким серьезным достоянием для Украины и его потерять мы точно не можем».

«И отстаивать права всех журналистов мы будем. Я это делал, я делаю, я буду делать и я уверен, что очень многие народные депутаты, которые есть сегодня в стенах Верховной Рады, будут делать так же», – отметил Разумков.

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Как сообщалось, Дмитрий Разумков является членом политической партии «Слуга народа», 29 августа 2019 года избран председателем Верховной Рады Украины.

По материалам: Укринформ