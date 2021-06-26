Разумков сравнил изменения в Конституцию со скальпелем

Разумков сравнил изменения в Конституцию со скальпелем

25.06.2021 14:59

Укринформ

Последствия тех или иных изменений в Конституцию Украины необходимо просчитывать, чтобы не навредить государству.

Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время пресс-конференции на тему: "Парламентаризм. Конституция. Независимость", сообщает корреспондент Укринформа.

"Любые изменения как скальпель. В руках хирурга спасает и в плохих руках может наделать вреда и привести к непоправимым последствиям. Поэтому любые последствия надо просчитывать", – сказал Разумков.

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Он добавил, что подходить к любым изменениям надо взвешенно, именно такую ​​позицию занимают народные депутаты.

Глава парламента отметил, что к изменениям в Конституцию относится очень осторожно. Потому что там каждая запятая имеет значение.

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Ранее Разумков отмечал, что Конституция Украины – одна из лучших в Европе.

Как сообщалось, 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Это стало важной вехой украинского державотворчества.

По материалам: Укринформ