Разумков считает, что менять форму правления в Украине не нужно

Разумков считает, что менять форму правления в Украине не нужно

25.06.2021 12:06

Укринформ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Конституция Украины не требует изменений в части формы правления в государстве.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время пресс-конференции на тему: «Парламентаризм. Конституция. Независимость», передает корреспондент Укринформа.

"Я все-таки исхожу из закона, исхожу из Конституции. Для чиновника, при всем уважении, я позволю себе не согласиться с коллегами, не может быть де-юре и де-факто. Мы все должны жить по закону, в первую очередь , начиная с себя. Согласно Конституции Украины, мы живем с вами в парламентско-президентской республике. И я, например, считаю, что это правильно, потому что всегда должен быть противовес. Всегда должен быть предупредительный механизм", – сказал он, комментируя высказывания Президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что в Украине де-факто президентско-парламентская форма правления.

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Разумков напомнил, что до 2014 года в Украине была президентско-парламентская форма правления, что привело к "последствиям, которые мы сегодня также наблюдаем на востоке нашего государства и во временно оккупированном Крыму, и это ударило и по экономике страны, по всему".

Он также добавил, что по данным социологических исследований, людей устраивает та форма правления, которая существует в Украине.

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Как сообщал Укринформ, 24 июня Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что хотя в Украине де-юре парламентско-президентская форма правления, но де-факто – президентско-парламентская.

Он также отметил, что считает Совет национальной безопасности и обороны одним из видов своего оружия для проведения изменений в Украине.

По материалам: Укринформ