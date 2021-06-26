Разумков об олигархах: Знаю практически всех, но формата тет-а-тет ни с кем не было

Разумков об олигархах: Знаю практически всех, но формата тет-а-тет ни с кем не было

25.06.2021 12:29

Укринформ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков говорит, что знает практически всех, кого в Украине называют олигархами, но формата общения тет-а-тет ни с кем не было.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на тему: "Парламентаризм. Конституция. Независимость", сообщает корреспондент Укринформа.

«Не общаюсь в принципе ни с кем. Знаю практически всех, кого сегодня журналисты называют олигархами, кроме Рината Ахметова. Нигде с ним не пересекались, ни разу не виделись. А всех остальных, скажем так, крупных бизнесменов, в тех или иных условиях я видел. Формата тет-а-тет ни с кем не было", – сказал Разумков.

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Как сообщал Укринформ, 2 июня Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархах)".

Предусматривается внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра олигархов, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

4 июня Зеленский заявил, что в случае попыток провалить законопроект о деолигархизации этот вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

По материалам: Укринформ