Рада может провести внеочередное заседание во вторник и четверг – депутат

Рада может провести внеочередное заседание во вторник и четверг – депутат

25.06.2021 16:19

Укринформ

Верховная Рада может провести внеочередные заседания во вторник, 29 июня, и в четверг, 1 июля, по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук в комментарии Укринформу.

"Внеочередные заседания планируются во вторник, 29 июня, и в четверг, 1 июля. Вероятно, они будут инициированы Президентом Украины. Соответственно, он и формирует повестку дня", – сказала Кравчук.

Она рассказала, что среди основных инициатив, которые планируется рассмотреть на внеочередном заседании во вторник, президентский законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления", а также проект закона №5219 "О критической инфраструктуре".

В четверг Рада может рассмотреть законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", добавила Кравчук.

"В четверг на внеочередном заседании будет насыщенная повестка дня. Будет и законопроект об олигархах, и законопроект о коренных народах, и законопроект от Кабмина относительно уклонения от уплаты налогов. Кроме того, планируется рассмотреть пакет законопроектов, который отменит свободную экономическую зону "Крым", что было лазейкой для уклонений от уплаты налогов", – сказала народный депутат.

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Как сообщал Укринформ, 2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Предусматривается внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра олигархов, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

По материалам: Укринформ