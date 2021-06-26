Мы хотим единства США и Европы, но не за счет Украины – Яценюк

Мы хотим единства США и Европы, но не за счет Украины – Яценюк

26.06.2021 17:30

Укринформ

Концепция Европейского Союза "давать отпор, сдерживать и взаимодействовать" с Россией не сработает.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своей статье для американского издания The National Interest, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Берлин и Париж пытаются делать вид, что Россия – нормальная страна. Две столицы предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС впервые со времени оккупации Крыма в 2014 году. Это предложение, озвученное после саммитов Группы Семи, НАТО, США и Европейского Союза, а также первого зарубежного турне Президента Байдена, вызывает возмущение украинцев", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

По его словам, сейчас звучит много голосов с запада о желании решить "украинский вопрос". В то же время, отметил Яценюк, "они не хотят провоцировать или отдалять Россию".

Он предложил сторонникам такого подхода представить, что "украинского вопроса" нет: "Точнее, представьте, если бы не было Украины. Представьте, если бы не было Грузии и Молдовы, а демократические революции в Грузии, Украине, а сейчас – в Беларуси, никогда не состоялись бы ".

"Без этих мощных национальных движений за независимость и демократию, без сомнения, наши земли и нации были бы оккупированы обновленным Советским Союзом, и история 20-го века повторилась бы. Можно предположить, что такой союз возглавил бы какой-то господин Путин или подобный выходец из среды КГБ. На нашей земле сохранилось бы советское ядерное оружие, третий по величине арсенал в мире. Здесь появилось бы и новое российское вооружение, нацеленное на Запад", – написал политик.

По его убеждению, не было бы независимости Балтийских государств: "Ни Польша, ни Чехия, ни Словакия, ни Венгрия или Румыния, не говоря о Балканах, не были бы членами ЕС и НАТО. Зато в этих государствах ориентированные на Москву политические силы эффективно восстанавливали бы политическую архитектуру советского типа".

"Была бы тогда Европа безопасной? Бесспорно, нет", – подчеркнул он.

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Зато, Запад должен сделать все возможное и невозможное, чтобы интегрировать Украину и другие государства нашего региона в Объединенную Европу, а следовательно – в НАТО и ЕС, подчеркнул Яценюк.

"Сегодняшний исторический момент требует полной поддержки членства Украины в НАТО. Запад не имеет права поставить Украину, Грузию, Молдову и в будущем – свободную Беларусь на паузу ожидания. Мы заслуживаем и требуем большего", отметил он.

Концепция ЕС "давать отпор, сдерживать и взаимодействовать" с Россией не сработает, убежден политик.

"Как только вы пригласите Кремль за стол ЕС, будьте готовы взаимодействовать с его новыми попытками разделять и властвовать", – обратился он к западным лидерам.

"Мы хотим единства Соединенных Штатов и Европы. Но не за наш счет. Это будет слишком дорого стоить для всех", – подчеркнул Яценюк.

Как сообщалось, Европейский Союз разработал новую стратегию отношений с Россией. Три основных ее принципа – противодействовать, сдерживать, взаимодействовать.

По материалам: Укринформ