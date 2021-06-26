Киев выяснит с Берлином и Парижем их намерения относительно саммитов ЕС-Россия

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25.06.2021 12:09

Укринформ

Министерство иностранных дел пообщается с послами ФРГ и Франции в Украине Анкой Фельдгузен и Этьеном де Посеном по поводу идеи возобновления саммитов между Европейским Союзом и Россией.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в своем видеообращении в Фейсбуке, передает Укринформ.

В частности, Кулеба заявил, что предложение Франции и Германии о возобновлении саммитов ЕС с РФ грубо нарушает национальные интересы Украины. По его убеждению, необходимо с ними быть откровенными и "так же жестко свои национальные интересы защищать".

"Поэтому, сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции и хотим лучше понять, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в Нормандском формате", – сказал он.

Глава украинской дипломатии также назвал победой отсутствие поддержки предложения о возобновлении саммитов Россия-ЕС на саммите лидеров стран Евросоюза.

"Поэтому это неприятное, скажу честно, и неожиданное ни для кого нападение мы отразили. Мы сейчас будем подробно разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, и как дальше будет вести себя Берлин и Париж", – акцентировал министр.

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Как сообщал Укринформ, в четверг во время встречи с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем Кулеба выразил глубокую обеспокоенность идеей о возобновлении саммитов Евросоюза с Россией. По мнению украинского министра, такое решение без всякого прогресса со стороны Москвы в сфере соблюдения международного права может только подорвать политику ЕС в отношении непризнания незаконной аннексии Крыма и эффективность режима санкций, а также подтолкнуть Россию к невыполнению Минских договоренностей.

По материалам: Укринформ